Debido al éxito, Aída Cuevas abre nueva fecha en el Metropólitan

Se presentará nuevamente el 30 de septiembre

La cantante celebró 40 años de trayectoria con un gran espectáculo, en el que tuvo como invitados especiales a sus hijos Rodrigo y Diego, Lila Downs, Pablo Montero, y de forma virtual con Lola Beltrán y Juan Gabriel

Arturo Arellano

La voz femenina más importante de la música vernácula en la actualidad, la señora Aída Cuevas, luego de 40 años de trayectoria musical opta por celebrar tal acontecimiento con un magno concierto en las inmediaciones del Teatro Metropólitan, donde tuvo un gran éxito lleno de anécdotas, canciones y recuerdos.

El mariachi en el escenario, listo para lo que sería una noche de ensueño para Aída Cuevas, mientras en la pantalla se proyectaban fotos de la cantante desde niña y a lo largo de su trayectoria, hasta esa noche de festejo por sus 40 años de andar musical, mismos que celebraría con el concierto en el escenario del Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, que le recibió con un lleno total. Ella, portando un hermoso vestido rojo con flores y detalles en negro, con un corte bastante mexicano y que sería el elegante marco para su hermosa voz. El primer tema de la noche fue “Si nos dejan” de José Alfredo Jiménez, suficiente para que todas las gargantas presentes en el recinto se sumaran a la voz de Aída e hicieran retumbar las paredes del lugar, al tiempo en que el mariachi hacía vibrar cada fibra de piel de aquellos que se enorgullecen de su raíz mexicana.

Continuó con “El pastor”, fue entonces que agradeció al público y dijo: “este tema tuve la fortuna de grabarlo hace 32 años, es del mejor autor que he tenido la fortuna de conocer, interpretar y ahora de extrañar… Del maestro Juan Gabriel” para cantar “Te doy las gracias”, con el que dio muestra de su dicción y envidiable manera de llevar las canciones al corazón de sus fanáticos. Asimismo, comentó “estos 40 años se dicen fácil y se dicen rápido, pero han sido una experiencia maravillosa, el dedicar toda mi vida a la música más hermosa del mundo, lo digo fuerte y quedito, que sin duda es la música ranchera” y siguió para cantar “Yo te propongo”, “Háblame de amor” y “Por una cabeza”, esta última famosa en voz del célebre tanguero argentino Carlos Gardel.

“Cuando me gané el Grammy Latino por mi disco de Mariachi/tango, al primero que le dije fue al maestro Juan Gabriel y me dijo que ‘Felicidades, los premios son maravillosos hija, pero que no se te olvide que el mayor premio es el aplauso del público, ese no se paga con nada, así que gracias por tanto querido público, por estos 40 años”.

Posteriormente, llamó al escenario a sus hijos Rodrigo y Diego, de quién se acompañó para cantar “Cómo han pasado los años” y es que según la cantante “desde chiquitos mis hijos no han visto otra cosa más que a su madre en un escenario, con el mariachi, cantando, por eso hoy quiero invitarlos al escenario a cantar conmigo y para darles las gracias por tanto amor”. Las siguientes en el repertorio fueron “La barca”, “Contigo”, “Piel canela” y “Te vas a quedar con las ganas”.

Lo siguiente fue un homenaje a Juan Gabriel con el tema “Qué buena suerte”, que interpretó mientras en la pantalla se veían imágenes de ella acompañada de quien calificó de su más grande maestro. La sorpresa y el aplauso lleno de euforia se dio cuando al menos de manera virtual, Juan Gabriel acompañó a Aída Cuevas. “Gracias porque confíó en mí, porque me impulsó y me grabó cuando apenas tenía yo 16 añitos, por los temas que me cedió, él fue mi más grande maestro” dijo Aída y siguió con “Quizás mañana”, “Te lo pido por favor”, “Si quieres” y “Te sigo amando”, entre los que la cantante no pudo evitar llegar a las lágrimas, dejando claro que tampoco pudo cantar este bloque de temas con el corazón más destrozado “me la he pasado llorando, desde que se fue, ayer en su homenaje y ahora de nuevo, el aplauso es para él, porque es el rey de la canción mexicana, dijo con los ojos llorosos.

Para este punto y mientras la señora Aída Cuevas realizaba un cambio de vestuario, el mariachi se apoderó del escenario par interpretar a solas un popurrí de temas veracruzanos, tales como “La bruja” y otros sones, seguidos de “El cascabel”.

A su regreso, Aída ya con el traje típico de charro, siguió con un popurrí de Lucha Villa, a quien califico de “La reina de la canción ranchera”. Después cantó “Tú no me conoces” y “Se me olvidó otra vez” este último a dueto con Pablo Montero, de quien dijo “esta noche se ha llenado de grandes compañeros, no me gustado pedir favores, pero este amigo a través de Jesús Salas aceptó venir, Pablo Montero que además de cantar muy bien es muy guapo con el respeto que merece su señora esposa también aquí presente”.

Entrando ya casi a la recta final de este espectacular y y emotivo concierto, Aída Cuevas interpretó “Desdén”, “Pa’ todo el año”, un popurrí de temas de Vicente Fernández y “Pa que sientas porque siento”, mismos que fueron el preámbulo perfecto para la llegada de lo que sería una de las sorpresas más lindas de la noche, la presencia de Lila Downs, que primero cantó “Cielo rojo” en solitario y posteriormente a dueto “No me amenaces”.

Previo a su salida en falso terminó por cantar “Yo creo que es tiempo”, “México en la piel” y “Mi ciudad”, para finalmente cerrar con “Huapango torero”, “Cucurrucucú Paloma”, a dueto con Lola Beltrán cantando en las pantallas y el gran cierre con “México l­indo y querido”. Siendo un éxito rotundo y a petición de los miles de seguidores de Aída Cuevas, ya se ha abierto una nueva fecha para repetir el festejo y será el próximo sábado 30 de septiembre en el mismo recinto.