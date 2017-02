Chuponcito, Radamés y el Indio Brayan te invitan a no parar de reír en Circomedy

Este divertido espectáculo se presentará únicamente el 24 de febrero en el Centro Cultural Teatro 1

Arturo Arellano

¿Para qué llorar si te puedes reír?, es la pregunta que lanzan Chuponcito, Radamés y el Indio Brayan, pues esta tercia de comediantes está dispuesta a cambiarte las penas por alegrías, cuando este 24 de febrero lleguen con su “Circomedy” de tres pistas al Centro Cultural Teatro 1.

Será, según sus palabras, un resumen de lo mejor de sus repertorios, en el que además se darán el lujo y el gusto de interactuar en el escenario lanzando chistes, imitaciones y hasta cantando, en lo que seguramente será un hervidero de carcajadas.

Radamés y el Indio Brayan ofrecieron algunos detalles en entrevista con DIARIO IMAGEN; ese último comenzó diciendo que “es un espectáculo que nació porque en un principio sólo nos juntamos por la amistad que tenemos, era de cuates, son tres formas diferentes de comedia, pero conforme a la aceptación del público lo adaptamos a un show en forma, con el concepto de circo, tiene una obertura musical en la que cantamos los tres en vivo y lo hacemos como si fuera un musical bajo el tema del circo. Traemos chicas que nos hacen cuadros coreográficos y posteriormente vamos pasando uno a uno a dar nuestra rutina, para que al final terminemos con una gran sorpresa juntos”.

Con el tema de circo como pretexto, los tres comediantes ofrecerán su propio estilo de hacer reír “ese es el juego, de hecho Radamés sale como presentador de circo al principio, mientras Chuponcito y yo jugamos con eso, se puede pensar que no hay changos ni leones, pero estamos nosotros (risas)”.

De lo que se refiere a su parte adelantó que “cada quien tiene su propio espectáculo de casi dos horas, obviamente no nos la vamos a aventar completa ninguno, se trata de ofrecer lo mejor de cada uno. En mi caso voy renovando mi rutina, sin embargo, la gente te pide números aunque ya los conozca, les gusta verlos de nuevo. Mi estilo es más Stand Up de personaje, adapto chistes y vamos hablando de todo lo que sucede, por ejemplo, las noticias, vamos a la par, ahorita ya hablo de Trump, del gasolinazo, en su momento hablé del Pokemón Go y tengo incluso un momento con el que me está yendo muy bien en el que hablo de cómo la televisión se saturó de narcoseries y narconovelas”, comentó, asegurando que siempre se mantiene a la vanguardia, desde el enfoque humorístico y desde su opinión personal.

Negó que haya razón en las críticas que le han hecho, en el tema de que usa un estereotipo del mexicano en su personaje “me han criticado mucho, sobre todo en redes sociales, porque es un lugar donde es fácil tirar la piedra y esconder la mano. Me han dicho que por eso nos ven a los mexicanos así, pero es cuando les invito a darse la oportunidad de ver mi show, creo que hay falsa moral en el entretenimiento, porque mi chamba es muy honrada, pero por ejemplo la gente ve en la tele al supernarco famoso y lo idealizan, al que mata y trafica droga, los hacen héroes, y ahí no tienen problema, es que se vea al mexicano en ese estereotipo o prototipo de persona, lo celebran, eso está mal, creo que es peor que se vea al mexicano como ese narco, que ver a un cuate que cuenta chistes vestido de indito”.

Por su parte, Radamés agregó que si bien los tiempos han cambiado y todos los espectáculos están al alcance de un “click” en internet “es muy diferente lo que ven en televisión o tabletas que lo que somos capaces de hacer en vivo.

No es lo mismo, siempre el vivo tiene un plus, muchas veces el mismo público te dice ‘ese chiste ya me lo sé’, pero es como si vas a ver a Luis Miguel, canta ‘La incondicional’ y le gritas ‘esa ya me la sé, canta otra cosa’, pues sí ya la sabes pero vas a verlo en vivo. En nuestro caso siempre hay algo diferente, un chascarrillo, algo que te va a hacer reír, ves las cosas en diferentes ritmos y modos, no tengo yo por ejemplo el mismo estilo que Teo, que Jo Jo Jorge Falcón, que El Costeño, o el Indio y Chuponcito. Somos en este caso tres humores diferentes en los que la gente se va a reír dos horas completas”, comentó, apuntando que se trata también de compartir el púbico de cada uno con sus compañeros.

Radamés concluyó asegurando que “este show es para hacer reír a la gente, le hace mucha falta, ya estamos hartos de desgracias, porque las hay en todo el mundo, aquí vas a venir a salir de la rutina, a echar desmadre con tus cuates, eso es padre, te relajas y esa alegría la emanas después. En nuestro caso no subimos al escenario a competir, venimos a divertirnos y hacer reír, porque es pura desgracia en todos lados, tenemos que cambiar el chip y tratar de reírnos, por eso existe la risoterapia, porque la risa te sana el cuerpo y el alma”.

El show de Chupocito, Radamés y el Indio Brayan “Circomedy” se presentará el día 24 de febrero en el Centro Cultural Teatro 1.