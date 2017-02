El Chicharito me dejó abandonada en el hospital, señala su ex novia Lucía Villalón

“Lo peor ha sido la deslealtad. No me lo esperaba… ¡Me iba a casar con él!”, señala la española, tras enterarse que el futbolista tiene una relación sentimental con Camila Sodi, quien tiene dos hijos con el actor mexicano Diego Luna

La periodista Lucía Villalón concedió una entrevista al suplemento LOC· del diario El Mundo en la que se refirió a todo lo que ha tenido que pasar en los últimos meses, desde unos problemas pulmonares que le obligaron a pasar por quirófano hasta la rupturcon el Chicharito, que planeaba casarse el próximo verano.

“El primer neumotórax me dio en Alemania. No me lo diagnosticaron bien y me fui a trabajar a Barcelona y en el avión casi me muero. Tuve un colapso pulmonar. Menos mal que el vuelo era corto. Después de la recuperación ya puedo hacer vida normal, porque la pleura ya se ha pegado perfectamente al pulmón. El derecho lo tengo perfectamente grapado y sellado; el izquierdo, de momento, va bien”.

Y debido a que el futbolista mexicano mostró desinterés en Lucía cuando estuvo hospitalizada, terminaron su relación. “Apenas se interesó en venir a verme (cuando estaba enferma). En ese momento yo esperaba más y me sentí muy sola. A partir de allí comenzó el final de nuestra relación. Yo tengo claro que también he cometido errores, como todo el mundo, pero él me falló, me dejó abandonada en el hospital”, declaró Lucía.

De la relación sentimental que tiene el delantero del Bayer Leverkusen con la actriz mexicana Camila Sodi. Lucía Villalón señaló: “Lo más difícil ha sido la deslealtad. No me lo esperaba… ¡me iba a casar con él! Bueno, cada uno hace su vida y cada uno tiene sus tiempos de reacción o de luto, como se quiera llamar. Si él ha rehecho su vida, que le vaya muy bonito. Eso hay que respetarlo. Igual que se espera de uno mismo que le respeten, yo tendré que respetar los tiempos de los demás”, declaró la española.