México, entre países líderes en turismo: Visa

Crecerá el sector de AL en 10 años

El turismo crecerá de forma importante en Latinoamérica en la próxima década, y México se situará entre los mercados líderes en gastos en el extranjero a nivel global, reveló un estudio de Visa.

Al dar a conocer los resultados de su estudio “Mapping the Future of Global Travel and Tourism”, el cual explora las tendencias principales que afectarán al turismo y a los viajes a nivel global en la próxima década, señaló que el número de viajes internacionales se elevará, particularmente en América Latina, y se proyecta un aumento de hasta 16 por ciento entre 2015 y 2025.

Además, el estudio demuestra que se gastará un promedio global anual de 1.5 trillones de dólares (valorados en 2015) en viajes al extranjero y 5 mil 309 dólares por persona; en América Latina se estima que cada viajero gastará cuatro mil 764 dólares en viajes transfronterizos.

El estudio también muestra que el gasto en viajes internacionales crecerá 5.1 por ciento al año, para los hogares en América Latina que ganan 20 mil dólares o más. Para los hogares en América Latina que ganan 150 mil dólares o más al año el crecimiento es de 3.2 por ciento.

Dentro de los 50 mercados líderes en gastos en el extranjero a nivel global destacan seis mercados latinoamericanos, incluyendo Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú, añadió la firma de pagos electrónicos.

La compañía refirió que según el estudio global, hay tres tendencia en turismo; la primera, con la creciente economía y la accesibilidad de los viajes al extranjero, surge una nueva y creciente “clase viajera” alrededor del mundo, por lo que espera que para 2025, más de 280 millones de familias disfruten de viajes transfronterizos.

Otro factor importante es que la población mundial está envejeciendo. En la próxima década, Visa espera que los viajeros mayores de 65 años sean el segmento más prometedor con un crecimiento de 8.4 por ciento a nivel global y de 9.0 por ciento en América Latina, cerca de 4.0 por ciento más que los segmentos más jóvenes.

En promedio, el 6.7 por ciento de los viajes serán tomados por viajeros de más de 65 años, en comparación con un 4.2 por ciento en 2015.

A largo plazo, el envejecimiento de viajeros transformará la industria y como consecuencia, un área que ya está creciendo en respuesta a esto es el “turismo médico”.

Por último, se espera que aumente la conectividad de Internet y la infraestructura del transporte.

La digitalización provoca viajes más espontáneos y personalizados, con un nuevo perfil de viajeros internacionales acostumbrados a viajes más rápidos y a la medida.

Actualmente en América Latina, existen 133.1 teléfonos móviles por cada 100 habitantes y 68 usuarios de Internet por cada 100 habitantes.