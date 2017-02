El “affaire” veracruzano

Punto por punto

Augusto Corro

El escándalo que provocó el prófugo ex gobernador veracruzano, Javier Duarte, diario es alimentado con nuevas informaciones del saqueo al tesoro público estatal.

Esa acción criminal ya fue calificada por el actual gobernante, el panista-perredista, Miguel Ángel Yunes Linares, “como el mayor desfalco cometido en Veracruz”.

Sin embargo, esos delitos le permitieron al mandatario en turno sacarle provecho a las circunstancias que lo mantienen como el vengador de agravios a los veracruzanos.

Hecho que mantiene atenta a la población sobre la acumulación de delitos y de riqueza ilegal de Duarte y su familia.

Tratamos el tema otra vez, porque las autoridades veracruzanas encontraron una bodega, propiedad de Duarte y su esposa Karime Macías, como en la “Cueva de Alí Baba”, llena de objetos decorativos, fotografías, diarios, documentos, pinturas, etc., que seguramente servirán para testimoniar las presuntas raterías del ex funcionario y su consorte.

Lo encontrado en la bodega no refleja lo cuantioso del saqueo al erario. Llamó mucho la atención de lo que la ex primera dama veracruzana escribió en su diario, como un mantra que la proyecta como una mujer ambiciosa.

LA ABUNDANCIA DE KARIME

“Sí merezco abundancia” escribió Karime en su diario repetidas veces, como para autodemostrarse que obraba bien, aunque los recursos que utilizaba para su satisfacción personal eran de la sociedad veracruzana.

Desafortunadamente era más importante para Duarte y su esposa desviar los recursos públicos para comprar toda clase de bienes inmuebles y coleccionar cuentas bancarias, que destinar el dinero a resolver problemas de la comunidad, como la pobreza, sanidad, seguridad, etc.

En la realidad del presente esas acciones de pillería de los gobernadores no son nuevas, ni serán las últimas. Los gobernadores saben muy bien que no importa el tamaño de los daños que causen durante sus gobiernos, no serán llamados a rendir cuentas ante la justicia.

Esa condición de privilegios, de “fueros” políticos, les asegura que nunca pisarán cárcel alguna, aunque se haga la finta de que sí son auditados u objetos de investigaciones amañadas que a nada conducen.

¿Karime tiene derecho a la abundancia? Claro. Como cualquier persona que habita este mundo. Sólo que los medios para conseguir esa prosperidad o buena situación económica se llega por varios caminos. Uno con el talento y el trabajo diario y el otro con la apropiación de lo que no es de uno. Como ocurre con los políticos, por supuesto que no todos.

LA LISTA DE CORRUPTOS

La lista de gobernadores en la lista de corruptos es larga. Por ahora, únicamente se encuentran en la cárcel: Andrés Granier, de Tabasco, y Guillermo Padrés, de Sonora, por saqueo al erario y otros delitos; Mario Villanueva Madrid, ex mandatario de Quintana Roo, también está preso por sus contubernios con la delincuencia organizada.

De los demás ex gobernadores, algunos son prófugos de la justicia, como Javier Duarte, aunque, el ex mandatario de Chihuahua, César Duarte, tarde o temprano será presentado ante las autoridades, por el presunto delito de peculado y enriquecimiento inexplicable. El nuevo gobernador de Chihuahua, Javier Corral, no quita el dedo del renglón y diario promete que César tiene ir a prisión.

En Veracruz, desde el año pasado que Miguel Ángel Yunes Linares asumió el poder, una de sus obsesiones es castigar a Javier Duarte. Van ya alrededor de tres meses que nada se sabe del ex mandatario. Nadie puede entender que con un sinnúmero de recursos para ubicar a una persona, los investigadores no encuentren al famoso prófugo.

Mientras, Yunes Linares aprovecha el momento para sumar más electores a su causa, que no es únicamente de él. En ella confluyen los intereses de toda la familia, principalmente sus hijos, el senador panista, Fernando Yunes Márquez y el presidente municipal del Boca de Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, que como es lógico aspiran a continuar su carrera política.

El legislador Fernando quiere ser presidente de Veracruz y luego saltar a la candidatura por el gobierno estatal. Su padre estará dos años en el poder, tiempo que tendrán que utilizar para fortalecer sus aspiraciones políticas.

¿Favorece a Miguel Ángel Yunes Linares que las autoridades no localicen al perseguido Duarte? Sí. Para empezar, en junio próximo habrá elecciones municipales en Veracruz. Después de la derrota que sufrió el PRI, los panistas y los morenistas buscarán darle la puntilla. Los tricolores tienen a Duarte como representante del desprestigio y no podrán cantar victoria en los próximos comicios.

aco2742@hotmail.com