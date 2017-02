Criminal negocio: falsificación de medicamentos

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños



Las palabras que no van seguidas de hechos, no valen nada.

Esopo (S. VII aC-S. VII aC) Fabulista griego.

En las últimas semanas en varios medios de comunicación informaron de medicamentos falsificados adquiridos por el sector salud en varios estados. Se trata de medicinas de patente que son falsificadas y que no llevan el ingrediente activo (que ataca a la enfermedad).

Son hechos muy graves, pero la dinámica de la información termina por ignorarlos. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, acusó a su antecesor, Javier Duarte, de permitir la distribución de quimioterapias que resultó ser agua destilada. De acuerdo a las investigaciones hechas por la Secretaría de Salud, que encabeza José Narro Robles, y de la Cofepris, al mando de Julio Sánchez y Tepoz, informaron que sólo una muestra contenía agua, pero que no se habían suministrado a niños, como acusó el actual gobernador. Al final no aportó pruebas y todo quedó en un chisme.

Después en Guanajuato, el sistema de salud estatal distribuyó insulina “pirata” para diabéticos; o sea, falsificada. Aquí la duda prevaleció, ya que el gobernador Miguel Márquez sólo se concretó a decir “no es cierto”.

Actos criminales en el sector salud estatales se acallan inmediatamente. Todo ello, para no causar inquietud entre la comunidad. Sin embargo, no hay suficiente información de los sistemas de control y vigilancia en los medicamentos, no sólo del sistema de salud pública, sino también del sector privado.

A nivel mundial, la falsificación de medicinas de patente, representa un mercado de 221 mil millones de dólares anuales. De los medicamentos falsos destacan los que tienen una amplia difusión (populares) de parte de los laboratorios, por una parte, pero también los más caros. Estos representan los medicamentos contra enfermedades incurables o aquellas que incrementan el riesgo de muerte como el cáncer, VIH y de enfermedades poco conocidas.

De acuerdo un despacho de Reuters, del 22 de mayo del 2014, en un operativo de Interpol en varios países recogió 8.4 millones de dosis, detuvieron a 237 personas y detectaron más de 10 mil sitios de internet donde se vendían esos productos. Sólo fue un operativo hace casi 3 años y sobre el tema ya nada se conoce.

El mercado es enorme y participa un brazo importante del crimen organizado. Hay laboratorios clandestinos, con carencia de medidas sanitarias, donde se fabrican. Lo que a los mexicanos nos importa es que aquí, ni por enteradas están las “autoridades”, especialmente la Cofepris. ¿Qué tan grande es el negocio en México? Nadie lo sabe y eso aterra.

PODEROSOS CABALLEROS.- Con una inversión de 18 millones de dólares, la empresa japonesa UMC Electronics México, terminará este año la construcción de su planta en Lagos de Moreno, Jalisco, entidad gobernada por Aristóteles Sandoval. Bajo el liderazgo de Masashi Abe, en esa planta fabricarán alrededor de un millón anual de tarjetas madre y circuitos electrónicos para el sector automotriz. UMC cuenta con dos fábricas en China, y otras dos en Vietnam y Tailandia. *** En la difícil situación de las relaciones México-Estados Unidos, la Red Jóvenes X México, Ciudad de México, bajo el liderazgo de José Alfredo de la Peña García, hizo un llamado a la unidad de los mexicanos para afrontar estos momentos. Esta red de jóvenes priístas se unió a distintos organismos de ese partido para realizar el Evento de la Unidad. Este discurso llama la atención ya que la cúpula priísta debe escuchar a los jóvenes, no sólo en periodos electorales, sino todo el tiempo. Renovarse o morir.

AL FINAL DE CUENTAS: Una de las mejores calificaciones crediticias, que otorga Fitch Ratings, es para el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Miguel Ángel Mancera. Primero, porque la deuda de la CDMX, es una obligación del gobierno federal y porque tiene una estructura robusta de ingresos propios, respaldada por la combinación de potestades recaudatorias estatales y municipales. Esto le permite una flexibilidad presupuestal mayor y una dependencia menor de recursos federales en comparación con el resto de los estados mexicanos. Además, tiene un gasto operacional controlado y genera ahorro interno. Aunado a lo anterior, mantiene una participación elevada en el sector económico formal y en lo social es la entidad con el menor grado de marginación a nivel nacional. El nivel de endeudamiento, según Fitch es moderado aunque tiene importantes requerimientos de infraestructura, como en seguridad pública, transporte, vialidad, saneamiento ambiental e infraestructura hidráulica.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.- Retos por México, una iniciativa social y el primer sitio periodístico estratégico para la definición y construcción de misiones de vida de todos los mexicanos hacia el año 2035. Con Retos por México queremos también romper tres paradigmas que prevalencen en México: El emprendimiento es asunto de jóvenes; “Retos” significa solamente grandes hazañas, el realizar grandes desafíos; los mexicanos son flojos, mal hechos, corruptos y poco productivos. Es una interesante iniciativa impulsada por Ciro Ávila Ramírez.

