A 20 años, El Gusto es Nuestro, de vuelta en México

Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel y Miguel Ríos se reúnen de nueva cuenta para deleite de sus fanáticos; los cuatro íconos se presentarán en el Auditorio Nacional los días 23, 24, 25, 26 de febrero y 21 de marzo

Arturo Arellano

Un concepto único que vio su primer concierto en 1997 en la plaza de toros y que 20 años después años está de regreso para demostrar que sus cuatro protagonistas se mantienen más que vigentes. Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel y Miguel Ríos se presentarán con El Gusto es Nuestro los días 23, 24, 25 y 26 de febrero en el escenario del Auditorio Nacional para luego emprender una pequeña gira por el interior de la República Mexicana y finalmente cerrar de nueva cuenta con un show más el 21 de marzo en el mencionado recinto.

Para hablar de la presentación, pero también de su preocupación ante recientes acontecimientos sociales, los cuatro miembros ofrecieron una conferencia de prensa. De entrada, Joan Manuel Serrat dijo “se cumplen 20 años de lo que fue aquel concierto inolvidable para nosotros, y evidentemente para este regreso El Gusto es Nuestro, que en un principio se trataba de hacer un evento conmemorativo, una fiesta para nosotros nada más, pero se fue prolongando y nos dejamos llevar por la ilusión de ampliar los conciertos, la voluntad de la gente, y eso es bueno porque nos ha traído a México, donde podremos rememorar ese primer concierto en plaza de toros”.

En tanto, Ana Belén comentó: que “celebramos que estamos en activo, que estamos vivos y que la vida aún con muchas complicaciones nos puede ofrecer la oportunidad de celebrar algunas cosas, hay que celebrar la alegría, aunque sea por sólo unos momentos y yo estoy feliz de reencontrarme con estos tres hombres”.

Ya en el tema del paso de los años, las nuevas generaciones y su manera de hacer música en relación con esta evolución Joan Manuel Serrat recalcó: “no creo que haya nada más estúpido de parte de un artista, que pensar en hacer su trabajo para tratar de recibir algo a cambio, el artista a lo largo de su vida debe hacer lo que siente que debe hacer, sin rechazar a nadie, tratando de entender lo que en la vida ocurre, pero para no quedar huérfano de presente y sin pretensiones. En mi caso no me sentiría fracasado si los jóvenes no gustan de mi música, aunque me satisface decir que, si hay jóvenes que gustan de lo que nosotros hacemos”, dijo y negó que “la música actualmente no está despolitizada, es sólo que los jóvenes que están haciendo música preocupada por aportar a la cultura, no están en el mercado, no les interesan a los que venden”.

Miguel Ríos comentó “yo no diría que no hay artistas talentosos nuevos en España, hubo una segunda ola con Alejandro Sanz y una tercera con Quique González, hay muchísimos, nosotros lo que representamos es el tesón del amor por el oficio, que nos dimos cuenta que esto es algo más que sólo entretener. No puedes quejarte del cambio de los tiempos, más bien valerse de las nuevas herramientas”.

México ha sido un país fundamental en las carreras de estos grandes artistas, por lo que Ana Belén apuntó que “este país ha significado siempre nuestra segunda casa, estamos agradecidos con su generosidad, no sólo con nosotros en lo inmediato, si no a la que ha tenido México en cuanto a su internacionalización, acogiendo a tantos exiliados españoles y ser firmes en las ideas de estas personas que iban llegando”.

En relación al premio de honor Goya que recibió recientemente la también cineasta, comentó “Mi sentimiento es de agradecimiento, tengo una carrera larga porque empecé a los 13 años y este premio no me retira. En el discurso quise agradecer, introducir la necesidad de nuestra profesión, de las artes y en este caso el cine, que es un reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad y donde la balanza sigue desnivelada, aún a muchas mujeres les cuesta alcanzar esa igualdad en el trabajo y en el cine también se da ese fenómeno, aunque ya se han ido incorporando más, no se ha igualado, y debe ser pronto, porque nosotras podemos ser igual de buenas, regulares y malas como lo son los hombres”.

En el tema del muro entre México y los Estados Unidos, Serrat comentó: “fue el caballo de batalla de Trump en las elecciones, pero no olvidemos que ese muro ya tiene miles de kilómetros construidos, pero yo no creo que al mundo lo puedan separar los muros, recordemos la fiesta que representó la caída del Muro de Berlín. Muros hay en España, Israel, Grecia y Turquía, no estoy con esto, pero es la realidad, hay gente que prefiere los muros a los caminos, separar que unir, ojalá la justicia y los derechos humanos fueran globalizadores y globalizantes”.

Miguel Ríos complementó diciendo “hay un nuevo neofascismo en camino. Trump y su equipo vienen a representar esa encarnación, pero si no decimos que no lo queremos por nuestra propia dignidad, entonces vamos muy mal. Nuestra respuesta debe ser más dura y más valiente, en mi hambre mando yo, no manda usted, que la sociedad civil le diga que está haciendo una machada. Es como si yo dijera que voy a hacer un disco de Alex Lora, para destrozar sus canciones y que lo va a pagar él, es una estupidez”. A resumidas cuentas Serrat lo describió “Es como regalarle una navaja de afeitar a un chimpancé” y concluyó. “El cambio se empieza por la calle, que sea el empoderamiento del pueblo, regidos por el gobierno, pero también independientes, que dicte la gente el paso del gobernante, que no sea votar una vez cada seis años, sino votar todos los días”.

Serán los días 23, 24, 25 y 26 de febrero cuando se presente El Gusto es Nuestro en el Auditorio Nacional, donde estos cuatro íconos de la música española darán muestra de sus repertorios y de este modo hacer vibrar de nuevo a los mexicanos.