Quiero ser presidente: Sergio Arau

El ex integrante de Botellita de Jerez se hace acompañar del grupo de rock Los Heavy Mex para ofrecer este jueves 23 de febrero un concierto en El Imperial, donde presentará su nuevo sencillo

Asael Grande

Director de cine, músico y artista plástico, Sergio Arau, mejor conocido como “El Uyuyuy”, ofrecerá este jueves 23 de febrero, un concierto en El Imperial con su grupo “Sergio Arau & Los Heavy Mex”, en el que presentarán su nuevo sencillo musical, titulado “Quiero ser presidente”, un tema con una fusión de poder del metal y el punk, con una temática y melodías muy mexicanas, que responde a la intensidad del momento que se está viviendo.

“Mi programa de gobierno es repartir la riqueza nacional con mi compadre, tengo planeado hacer una mansión más grande que la Casa Blanca, una de mis metas es lograr que México sea aceptado en la Organización de las Mansiones Unidas, quiero hacer un muro con Estados Unidos, y Trump lo va a pagar”, dijo Arau en lo que fue su primera conferencia de prensa en México, con miras a ser presidente.

Mucha gente tiene fantasías eróticas, económicas, religiosas y la mía es política y es por eso que un día, viendo noticias, me dije a mí mismo: “Yo quiero ser presidente y así nació esta rola que la verdad nos quedó muy chida”, comentó en conferencia de prensa

Siendo testigo de que hay quien puede hacer lo que se le antoje, sin ninguna consecuencia, Arau agregó que “el único fraude que me interesa evitar, es que no gane yo, he tenido mucha curiosidad por saber qué se siente que sepas, meses antes de las votaciones, que tú vas a ser el bueno, nada más esa sensación me atrae mucho, la verdad es que creo que me han transado todas las veces, hay un malentendido, votar no es democracia, votar es un mecanismo que se usa para contar la opinión de las personas, mucha gente cree que con ir a votar ya hay democracia, y no, la democracia es la representación, depende de todos nosotros que estemos cerquita de las urnas, y que de verdad reportemos las cosas”.

Finalmente, con miras a lanzar nuevo álbum de la mano de Los Heavy Mex, Arau dijo: “dejé de tocar desde hace cuatro años con El Mastuerzo y con Armando Vega Gil, entonces me costó mucho trabajo decidir si quería seguir tocando, luego cuando me decidí hacerlo, me puse a buscar músicos, estuve ensayando con diferentes músicos, y de repente me topé con un grupo de metal mexicano que se llaman Rusty Eye, los conocí en un café, hablando de rock, los fui a ver dos veces, y de repente les interesó acompañarme para tocar, y en julio del año pasado me metí a grabar un disco, más heavy, más rabioso, creo que saldrá en mayo, pero no sé aun cómo se va a llamar el disco, lo grabé con Mr. Rust (bajista), y con Gabo Ramírez, que era de Concrete Blonde, el disco suena muy chido, es muy intenso”.

Sergio Arau, quien en 2004, escribió, produjo y dirigió el filme “Un día sin mexicanos” y que ahora ha servido de bandera para muchos inmigrantes, señaló que él ha estado muy de cerca en todo esto y se ha percatado del temor que hay entre los mexicanos que viven en Estados Unidos.