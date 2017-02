¿Debía Cuba impedir el ingreso de Calderón?

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

La respuesta es clara y contundente, no.

Aún cuando de forma interna el ex presidente Calderón haya tenido una desastrosa administración en los temas de seguridad y narcotráfico, no hay ninguna orden de aprehensión o juicio por el que se persiga al ex presidente mexicano.

En términos reales tiene derecho a asumir una postura activista como la que buscaba realizar en La Habana, tengan o no razón ya sus actividades públicas, son más personales y no debieran ser un factor para permitirle o no el ingreso a otro país.

El gobierno cubano le apuesta al autoritarismo en un momento donde supuestamente se vive una apertura.

Es bien conocido que el ex presidente Calderón llamó dictador a Fidel Castro el día de su muerte, que desde que dejó el cargo presidencial ha arremetido contra el gobierno cubano, sin embargo, las opiniones personales no deben influir en el libre tránsito toda vez que se cumplan los requisitos migratorios vigentes.

En un momento donde México enfrenta un problema de relación migratoria con los Estados Unidos por decisiones autoritarias desde Washington, en La Habana en otro sentido se crea un problema al negarle la entrada a un ex presidente mexicano.

La cancillería y el secretario Videgaray lamentaron la decisión, por tratarse de un ex mandatario incluso pudiese devenir en una nota diplomática.

Ahora bien, ¿en qué le afectaba al gobierno cubano que Calderón se paseara por las calles de La Habana, asistiera al evento de los Payá y diera su opinión del sistema en Cuba?

Me parece que el gobierno de Raúl Castro pierde más con esta decisión, que si le hubiesen dejado entrar y decir lo que le diera la gana. Calderón ya no representa más que a sí mismo, la propia sociedad mexicana se dejó de sentir representada por él desde antes que dejara de ser presidente.

La República de Cuba erró en su decisión. Me parece que sólo en los casos que existieran órdenes de aprehensión directamente exhibidas a través de Interpol, las ideas y las voces no deben ser motivo para cerrarle la entrada a alguien.