Rosa Alamán busca dar esperanza con su “Obra reciente”

La exposición de la artista conjuga pintura, música y fotografía, y se inaugura este 23 de febrero en el Salón de Arte “El Rojo de Tacubaya”

Arturo Arellano

Rosa Alamán es una talentosa artista cuya obra en esta ocasión conjuga sus tres más grandes pasiones: la música, pintura y fotografía, todo bajo un mismo concepto titulado “Obra reciente”, cuya exposición se inaugura este jueves 23 de febrero en el Salón de Arte “El Rojo de Tacubaya”, donde ofrecerá su óptica de la cotidianeidad, de los rostros en las calles, los colores y la esperanza que se pude encontrar en estos elementos. La exposición permanecerá en este espacio hasta el próximo 31 de marzo.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la artista explicó la inspiración de su obra y aseguró que es a través de las artes que se puede encontrar un camino hacia la mejora de la sociedad. “Esta es una obra que me tiene muy contenta, porque ha sido un trabajo de dos años explorando y viendo diferentes maneras de comunicar una misma idea desde ópticas diferentes, se compone de tres partes: la pintura con diferenetes técnicas, como mixta y acrílico sobre manera, con tonos pasteles, me gusta que la obra se vuelva algo cambiante. La obra se rige por rostros, la mirada de la gente, que bien dicen es el espejo del alma y es maravilloso, ese es el hilo conductor, en que los rostros se van volviendo otra cosa. Tengo también la sala multimedia donde puse películas de pequeñas historias, video y música, esta última que es otra de mis pasiones, se genera un ambiente diferente valiéndonos de los mismos rostros en las pinturas”.

Finalmente, de la parte de fotografía, dijo: “exploro la naturaleza, me gusta observar los árboles, estar en contacto con la naturaleza, soy alguien que no me gusta encerrarme, me gusta salir y explorar, porque es ahí donde está el material para mis obras, en tanto ésta es una obra versátil y multimedia y lo más bonito de todo es que puedo conjugar mis grandes pasiones: pintura, fotogrfía y música”.

En el tema de los rostros que tienen lugar en su exposición ahondó “son rostros que veo en la calle, miradas tristes, pensativas, alegres, me gusta jugar con las emociones, si son risas, enojo o llanto, que son sentimientos que pueden estar dentro de cualquiera. Estamos inmersos en mundo de inseguiridades e inquietudes, pero en cada rostro podemos encontrar esperanza, mucho de esta propuesta es compartir estas historias y que te dejen contento, porque tendemos a ver solo lo negativo y es momento de rescatar nuestro arte y tradiciones, porque México es un país rico en cultura y apreciación, no necesitamos de otros para salir adelante, esto tiene que ver con el sentimiento en estas obras de arte”.

Rosa Alamán te invita a visitarlo y tener tu propia interpretación”. La exposición se inaugura este 23 de febrero en el Salón de Arte “El Rojo de Tacubaya”, ubicado en Joaquín A. Pérez #6, Col. San Miguel Chapultepec, CP 11850. Y permanecerá hasta el 31 de marzo.