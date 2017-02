Café Tacvba ya no interpretará Ingrata, ante ola de feminicidios

Más de veinte años después de su lanzamiento y tras haberla presentado en innumerables ocasiones durante sus giras, la banda mexicana decidió eliminarla de su repertorio

La banda mexicana decidió quitar de sus presentaciones el tema lanzado en 1994 por contener letras como “Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa’ que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte voy a estar contigo en tu funeral”.

Corría el año 1994 y Café Tacvba lanzaba su disco “Re“, del que se desprende uno de sus más grandes éxitos: “La Ingrata”, canción que retrata una parodia a la música norteña, en una especie de polka-ska, que habla del orgullo herido de un macho despechado.

Más de veinte años después de su lanzamiento y tras haberla presentado en innumerables ocasiones durante sus giras, la banda mexicana decidió eliminarla de su repertorio. Esto, con el fin de cuadrarse contra el femicidio, pues la letra hace una alusión directa a eso.

Rubén Albarrán, el vocalista, agregó que “éramos bien jóvenes cuando se compuso y no estábamos sensibilizados con esa problemática como ahora todos sí lo estamos. Creo que es un momento de repensar si la vamos a seguir tocando o si le cambiamos la letra. Porque ahora sí estamos sensibilizados, sí sabemos del problema. Y yo, personalmente, no estoy interesado en apoyar eso”, concluyó. Por su parte, Meme consideró que la canción “se basa en el sentido del humor; la inspiración tiene que ver con los corridos norteños, cuyas letras muchas veces narran historias que no tienen sentido del humor. Si genera una lectura incorrecta es algo que está más allá de la intención que tenía en su momento”.

“Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa’ que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral”, reza una de las estrofas