Haydée Milanés celebrará legado de amor y música junto a su padre

Ofrecerá concierto con Pablo Milanés el 31 de marzo en el Plaza Condesa

Arturo Arellano

Haydée Milanés, hija del prodigioso trovador e ícono de la música cubana, Pablo Milanés, se dispone a celebrar su legado de amor y música. Y qué mejor que hacerlo de la mano de quien considera su máxima influencia en la vida, su padre, de quien se acompañará este 31 de marzo durante su concierto para presentar su disco “Amor, Haydée Milanés a dúo con Pablo Milanés” en el Plaza Condesa, trabajo discográfico que además es un tributo al cantautor cubano.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la cantante ofreció detalles al respecto y aseguró que tanto el disco como la misma presentación tendrán una carga emocional y llena de sentimientos. “Siento un gran cariño por el país, la cultura y el público mexicano, además es la plaza más fuerte que tiene mi papá y éste es un proyecto muy deseado, tanto el disco como el show es mi homenaje a la obra de mi padre, va a ser la oportunidad de presentar todo al público en vivo. Son las canciones con las que crecí, aprendí a cantar y me siento feliz de llegar a este momento”.

Si bien reconoció que al principio fue difícil tener el apellido Milanés, jamás ha dejado de sentirse orgullosa de portarlo. “Es todo un proceso, en el inicio de carrera sí fue difícil de manejar, así como complicado escoger una carrera donde tu padre es una de las figuras más importantes. Mi padre es uno de los intérpretes y compositores más importantes de Cuba y Latinoamérica, entonces fue difícil en ese sentido, de hecho, el primer disco salí sin mi apellido, porque quería zafarme y hacer lo mío, ahora creo que fue una decisión extrema, luego retomé mi apellido porque siento que me pertenece y siempre he estado orgullosa de ser hija de mi padre, de su música y lo que ha hecho. Lo que sí creo que está ben es que siempre he buscado mi propio estilo, mi propio canto y mi propio espacio, el cual creo que ya he encontrado”, por ello es que asegura este es el momento para homenajear a su padre.

Describió que “en el camino de mi carrera he interpretado a muchos autores, pero creo que todos están enmarcados dentro de la canción cubana, lo que es mi caso con influencia del pop, del funk, jazz y cada vez más a la tradición de la música cubana, como en este disco homenaje a mi padre, más inclinadas al son y a la trova, pero que también con influencia del rock, es algo muy rico, que me va llevando a mi propio lugar”.

Se puede creer que la relación entre hijos y padres dedicados al espectáculo, suele ser distanciada, sin embargo, el caso de Haydée y Pablo es extraordinario y ella lo explica diciendo que “para mí es algo normal, siempre nuestra relación fue muy cercana, nos queremos mucho, e independientemente de la cosa musical, también es para mí un ídolo como lo es para mucha gente del público. Es una cosa muy bonita, es cierto que siempre de gira y viajes, pero nosotros siempre conversamos, consulto con él cuestiones mías personales, experiencias, le pido consejos, su fama o los viajes no han impedido que sea un gran padre” y dijo que es cuando se habla de la congruencia entre lo que se canta y lo que se hace.

En tanto del show adelantó que “traemos un repertorio con temas del disco, pero también canciones muy queridas por los mexicanos, voy a empezar yo sola, luego a dueto y tendrá su momento a solas, él con la guitarra, que es algo que está retomando y que me tiene muy contenta. Finalmente, vamos a cantar de nueva cuenta a dúo porque es de lo que trata el disco y es el plato fuerte del concierto”.