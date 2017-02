Ali Stone mostrará su Dark Feeling en Electric Daisy Carnival

La colombiana presentará su más reciente sencillo y parte de su extraordinario repertorio en uno de los festivales más importantes de la música electrónica

Arturo Arellano

DJ, músico, compositora y cantante de origen colombiano, ella es Ali Stone, una joven y bella artista que se encuentra promocionando su más reciente sencillo “Dark Feeling” en el que deja ver su parte musical más oscura. Luego de una importante introspección y un viaje desquiciante, Ali se presentará como parte del cartel del Electric Daisy Carnival, este sábado 25 de febrero, dando así uno de los pasos más importantes en su carrera y con el interés de mostrar el resultado de su trabajo y evolución musical.

Ali, en entrevista con DIARIO IMAGEN, platicó “México es un país con una población grande y abierta a descubrir diferentes tipos de música, no hay un género que domine, sino que hay público para todos los gustos, el mexicano es muy cariñoso, acoge lo que le gusta y se dedica a hacerlo triunfar. Con mi música los mexicanos han hecho eso y me encanta que se apropien de la música del artista para hacerlo popular, me alegra que generen ese lazo sentimental con el artista, por ello me emociona venir a presentar mi más reciente sencillo en este país, más aún cuando podré hacerlo en uno de los festivales mas importantes de la escena electronica, el Electric Daisy Carnival”.

Añadió que ya se puede hablar de musica electrónica latina “la música termina siendo igual de incluyente que otros géneros, si bien tuvo sus origenes en Europa, Francia, Reino Unido, ya ha logrado transormar fronteras en caminos y se ha logrado un sonido global, ya hay electrónica hecha en Latinoamérica que suena a Latinoamérica, o hecha en Estado Unidos y suena a eso, tienen su sello propio, de eso se trata de que cada artista logre una identidad, en mi caso hay una mezcla de ingredientes rarísimos, toda mi influencia musical desde los 4 años, estudié piano clásico, luego tuve mi época rockera en la que estudié guitarra, batería, bajo, a la vez que escuchaba el pop noventero, todo esta ahí y se puede pensar que no comparte una cosa con la otra, pero yo he buscado la manera de lograrlo, poniendo elementos que dejen su sabor en esta gran masa musical, algo nuevo”.

En relación a “Dark Feeling”, dijo que “trata de los sentimientos oscuros que alguien puede sentir por alguien, que puede ser dañino para uno, pero estos sentimientos te nublan la mente y no te dejan ver esa parte oscura de la otra persona, justo la inspiración para esto la tomé de un cuento de Edgar Allan Poe, que se llama ‘La máscara de la muerte roja’, comunica ese sentimiento puro que nubla y no deja ver lo que hay detrás de la máscara que muchas veces tiene la gente. Por otra parte me gustan los cómics, los de Batman son mis favoritos, justamente en la relación de Harley Quinn y el Joker, se puede ver un ejemplo, Harley Quinzel es una psiquiatra que sabía que el Joker estaba loco y conocía de su maldad, pero aún así hubo un momento en que su amor y curiosidad por él, le nubló la mente y ahí es donde se desprende de su personalidad y se convierte en Harley Quinn, cuando descubre la máscara del Joker ya es muy tarde, pues ya está en el lado oscuro, es básicamente lo que se comunica en esta canción”.

Adelantó que en su participación en el Electric Daisy Carnival “voy a poner todos los tipos de géneros que a mí me gustan, por supuesto ‘Dark Feeling’ que es electrohouse, pero también deep house, dub step e incluso algunas partes a capella y más tranquilas, ese dinamismo le dará al público una manera más amplia de disfrutar mi show, sumada a mi parte caracteristiva de live show, tocando guitarra y cantando mientras mezclo, será muy emocionante”.

Su participación se dará el sábado 25 de febrero a las 17:00 horas en el escenario XX Stage.