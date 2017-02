Mariana Downing, la novia veinteañera de Marc Anthony

El cantante Marc Anthony no habría perdido el tiempo a la hora de pasar página tras su divorcio de la modelo Shannon de Lima. El intérprete habría encontrado ya sustituta para ocupar de nuevo su corazónse trata de Mariana Downing, quien tiene 21 años y trabaja para la agencia de modelos Wilhelmina. Ambos se conocieron hace ya un par de meses en una cena, donde la joven llamó rápidamente la atención de la estrella, que no dudó en pedirle allí mismo su número de teléfono para llamarla justo al día siguiente y desde entonces no se separan.