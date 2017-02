GranDiosas Internacional promete un espectáculo de alta calidad

Dulce, Karina, Marta Sánchez y Mónica Naranjo ofrecerán este 25 y 26 de febrero un concierto con sus mejores éxitos

Asael Grande

Bajo la producción de Hugo Mejuto, este próximo 25 y 26 de febrero llegará a la Ciudad de México “GranDiosas Internacional”, un espectáculo de alta calidad que reunirá a grandes artistas en un show que presentará en un mismo escenario a estrellas consagradas de España, Venezuela y México: Mónica Naranjo, Marta Sánchez, Dulce y Karina, quienes ofrecerán un recital con sus mejores éxitos en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Será el gran regreso musical a nuestro país de Mónica Naranjo, además del nuevo concepto musical que une a estas cuatro cantantes: “creo que el estar las cuatro en este espectáculo de Hugo Mejuto, tiene que tener una base y un porqué, sobre todo dar al público lo que espera cuando se trata de un conjunto de artistas, que es participar entre nosotras, esa creo que va a ser una de las partes interesantes de este espectáculo, y después los músicos de la producción, que son músicos muy profesionales, tienen unos arreglos y harán un directo muy acústico y muy real, que en el entorno de este teatro, yo creo que es el perfecto para que haga una fusión la música, el sitio, y las cuatro, hemos cuidado mucho el vestuario, y nos hemos puesto de acuerdo para estar las cuatro muy acordes”, dijo Marta Sánchez, en conferencia de prensa.

“GranDiosas” es un concepto musical creado por el productor Hugo Mejuto desde hace seis años, es un show de cantantes consagradas, donde su principal arma es la voz, grandes cantantes que han logrado mantenerse en el gusto del público, sostenerse y mantener el status de estrellas, durante varias décadas: “no nos sabemos todo el repertorio de todas nosotras, sólo nos conocemos los éxitos, las canciones emblemáticas de cada una de nosotras, pero por razones afectivas siento afinidad mucho con Dulce, porque llevo trabajando con ella muchos años, pero tengo la excitación que da la primera vez de estar todas unidas, maravillosas juntas, y todo el repertorio de nosotras será la columna vertebral del show, cantar entre nosotras”, dijo Karina.

Ahora con “GranDiosas Internacional” se unen varias nacionalidades: Mónica Naranjo (España), Marta Sánchez (España), Karina (Venezuela), y Dulce (México): “voy cantar con las tres -adelantó Dulce- creo que todas vamos a cantar con todas, entonces aquello va a ser maravilloso, para mí es un placer trabajar con ellas, me siento muy honrada de participar otra vez en este proyecto tan bonito”.

En “GranDiosas Internacional” cada intérprete hará un recorrido musical de sus mejores temas, éxitos que se han quedado en la memoria de sus fanáticos: “yo conozco las particularidades de cada una, y siempre me encantó la idea de hacer algo con ellas, porque cuando andas de gira tú sola, no es lo mismo, pero cuando compartes el escenario con semejante elenco, es mucho mejor, estás trabajando con las mejores voces de la música latina, un escenario se comparte, no se rivaliza”, finalizó Mónica Naranjo.