De la tibieza al servilismo

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Precisamente así está transitando el Estado mexicano representado por el Poder Ejecutivo y todos los que en él trabajan, frente a la embestida constante del gobierno de Donald Trump en Washington.

Como era de esperarse, la reunión con los secretarios de estado y de seguridad interna fue tersa en apariencia y sumisa en efectividad.

Prometieron no usar el ejército para las deportaciones masivas unos minutos después que el propio Trump asegurara que se trata de una operación militar.

Del muro nadie habló, como era el acuerdo anunciado por Videgaray, no sería un asunto tratado por los presidentes, sin embargo es Trump una vez más, el que no cesa en hablar del famoso muro.

Videgaray aseguró antes de recibir a sus invitados, que México podría asumir el control de sus fronteras para evitar recibir deportados de otras nacionalidades, sin embargo hoy calló y no dijo nada al respecto.

Los aplaudidores del presidente Peña y del PRI en general dirán que es estrategia, que conviene a la nación seguir en esta tesitura de negociación. En el terreno de la realidad nos vemos minimizados y serviles, ya las acciones y reacciones no son tibias sino de servilismo hacia el gobierno de Washington.

Lo peor aún no llega y este gobierno sigue apostando al servilismo, no hay una postura clara y no hay una defensa de los derechos de los mexicanos más allá del discurso patriotero nacional, no hay cuando se dan las reuniones con sus pares estadounidenses una postura clara, no de pleito pero sí de contundencia con relación a la postura de México frente a las políticas impulsadas desde la Casa Blanca que nos afectan.

Ignoro a quién representa el gobierno encabezado por el presidente Peña Nieto, porque a la mayoría de los mexicanos definitivamente no.

Así como en el sexenio anterior nunca entendimos por qué Felipe Calderón mantuvo, sostuvo y defendió a capa y espada a Genaro García Luna, en este, con otras variables y circunstancias, ocurre el mismo cuestionamiento hacia Enrique Peña Nieto con relación a Luis Videgaray.

