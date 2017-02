Niegan a Calderón ingreso a Cuba

Punto por punto

Augusto Corro

El gobierno de Cuba negó el ingreso a ese país al ex presidente Felipe Calderón, quien fue invitado por militantes de la derecha a un homenaje al fallecido opositor, Oswaldo Payá.

El panista nunca tuvo buenas relaciones con las autoridades cubanas durante la dictadura de Fidel Castro.

Aunque no se llegó a un choque frontal, la animadversión entre el panista y los funcionarios cubanos era recíproco. Las relaciones se sobrellevaban sin enfrentamientos, hasta el martes que le comunicaron al ex mandatario que no estaba autorizado su acceso a la isla.

El michoacano tomó esa negativa, con una respuesta en Twitter, como una amenaza:

“Anhelo y me comprometo a luchar para que un día todos los latinoamericanos podamos vivir en Libertad, Justicia y Democracia”.

Durante el régimen castrista, Calderón tuvo la oportunidad de visitar Cuba, pero no le permitieron entrevistarse con Payá, quien posteriormente murió en un accidente automovilístico, y lo enviaron con representantes religiosos. A Calderón no le agradó el cambio de agenda, pero el problema no llegó a mayores.

Con la muerte de Fidel Castro, el matrimonio Calderón-Zavala expresó lo siguiente en sus respectivos tuits:

“Cuando nací, Fidel Castro ya era dictador en Cuba. Fui presidente y seguía siéndolo. Ojalá y llegue pronto la libertad a los cubanos”, escribió el michoacano.

Margarita redactó: “Que el nuevo amanecer en #Cuba traiga la democracia y las libertades negadas durante generaciones @RosaMaríaPaya @yoanisanchez #CubaDecide”.

La llegada de los panistas a la Presidencia de la República, Vicente Fox y Calderón fue intrascendente en materia de relaciones exteriores.

Sobre el tema que tratamos, Cuba informó que negó la entrada a varios extranjeros, entre ellos Calderón, Luis Almagro Lemes y Mariana Aylwin, presidente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ex ministra chilena, respectivamente, “porque pretendían provocar y dañar la imagen del país”.

Dijo también que quienes organizaban el homenaje al disidente desaparecido fue organizado por “un grupúsculo ilegal anticubano que opera con la Fundación para la Democracia Panamericana”, organización de derecha fundada en 2015 por Rosa María Payá, hija del opositor Oswaldo Payá.

OBSTÁCULOS A “EL BRONCO”

El gobernador independiente, Jaime Rodríguez Calderón, no logra cumplir con sus promesas de campaña.

Por ejemplo, el ex gobernador Rodrigo Medina sigue libre y siempre que puede se burla de la justicia.

En los actos políticos de “El Bronco” prometía encarcelar a Medina para que pagara con prisión un sinnúmero de delitos, entre otros el de peculado y enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, el gobernador no puede cumplir con su palabra.

Por otra parte, en materia de justicia, en Nuevo León el gobernador sigue sin dar pie con bola. El procurador, Roberto Flores Treviño, presentó su renuncia al cargo.

El ex funcionario siempre estuvo en el ojo del huracán, debido a sus deudas de juego en Las Vegas, donde, según se informó, giró cheques sin fondos para saldar una deuda.

Además, fue criticado recientemente pues se conoció que tenía a varios parientes en el gobierno federal. En fin, Flores Treviño reconoció que vivía ya una situación desgastante y que por ello renunciaba. No le funcionó el nepotismo.

EL PRI CAPITALINO

Se debe entender que el PRI-capitalino o de la Ciudad de México no representa ningún interés para la jerarquía política de ese partido.

Desde el año pasado, la dirigente Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles, debió dejar el poder, pero no lo hizo.

Ahora, son varios los tricolores que ambicionan el cargo, pero sin esperanzas de algún relevo.

Israel Betanzos y Tonatiuh González Case son dos de los priístas que se autopromueven para sucederle en el cargo a Mariana.

El PRI-capitalino casi desapareció de la vida política, en una ciudad donde predominan el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido de la Revolución Democrática.

Ya son varios sexenios en los que los priístas no ganan el gobierno capitalino. Parece que a los altos mandos no les llama la atención tener en sus manos el poder en una de las ciudades más grandes del mundo.

UN DRAMA

Uno de los migrantes deportados por Donald Trump, angustiado por no tener un trabajo en México, decidió cruzar la frontera en busca de mejores condiciones de vida para él y sus tres hijos.

Nos referimos a Guadalupe Olivas, oriundo de Sinaloa, quien tras tres intentos de llegar a la “Tierra Prometida” no logró el propósito de residir en el vecino país. La última vez que fue detenido y expulsado a México vio frustradas sus ilusiones y optó por el suicidio.

El sinaloense se arrojó desde un puente poco tiempo después de llegar a nuestro país. Los hechos ocurrieron cerca de la garita El Chaparral, alrededor de las 9 de la mañana el martes pasado.

El migrante, que era viudo, dejó en la orfandad a tres hijos.

