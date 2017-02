La viga en el ojo de Yunes

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Curiosa resulta la forma en que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, asumió la confrontación con el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.

Lo hizo, mediante un video en el que acusa a López Obrador de desequilibrado, autoritario, desquiciado, pero además corrupto.

Señala, sin aportar pruebas que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, daba dinero al partido que preside AMLO.

Yunes Linares se asume como un eficaz combatiente de la corrupción, aunque los hechos no lo retratan de la misma forma.

En la naciente administración del nativo de Soledad de Doblado, se siguen apreciando corruptelas y signos del pasado duartista, especialmente en el terreno del sector salud.

En una carta pública, dirigida al gobernador Yunes Linares, un empresario veracruzano relata su viacrucis como proveedor con el gobierno que asumió Miguel Ángel Yunes Linares, apenas el pasado uno de diciembre de 2016.

Alejandro Cossío Hernández, es quien establece el manejo irregular de las licitaciones en el sector salud, donde las compras van dirigidas hacia personajes afines al nuevo gobierno y se mantienen los viejos vicios del pasado reciente.

Sr. Gobernador:

En mi calidad de ciudadano, empresario y veracruzano recurro a usted para denunciar las graves anomalías que pretende realizar su Secretario de Salud.

Me dedico desde hace 29 años a ser proveedor de Equipamiento y Servicios relacionados con la Salud. Durante el Sexenio de Fidel Herrera no fui proveedor porque en ese entonces era yo un servidor público y no soy de los que cree en los Empresarios-Políticos. Durante el Sexenio de Javier Duarte me cansé de tocar y pedir una oportunidad y no se me dio por ser señalado de Panista y opositor. Fue hasta los últimos 16 meses de la gestión del Dr. Benítez Obeso que se me dio la oportunidad de participar y prueba de ello es que mis empresas ganaron por licitaciones públicas nacionales los contratos que en algunos casos sostengo a la fecha.

Y para mi sorpresa, hoy miércoles 22 de Febrero me entero que su Secretario de Salud pretende, sin mediar licitación alguna, asignar contratos directos que superan los cientos de millones de pesos a empresas.

Sr. YUNES usted se llenó la boca en la campaña y más aún en los primeros 60 días de gobierno de ser un político diferente y que encabezaría una administración honesta.

Está usted al tanto de lo que pretende hacer su secretario de SALUD. Es pregunta!

Sabe que en una de mis empresas, Grupo NRA, damos empleo a más de 60 Enfermeras y Médicos Veracruzanos y que los hemos venido financiando desde el arranque de su administración ya que al día de hoy nos adeudan más de 50 millones de pesos de los meses de SU administración y hoy me entero que pretenden quitarnos el contrato sin mediar licitación Pública.

No hagan cosas malas que se ven mal y que solo sirven como ejemplo para darnos cuenta que todos Ustedes, los políticos son iguales y que el color y los discursos de promesas solo son para ganar votos y al llegar olvidar sus compromisos.

Si no quieren que yo sea su proveedor adelante, están en su absoluto derecho de que así sea, sólo deben observar estos 2 grandes puntos:

Primero y muy importante. Páguenme lo que me deben de SU administración; si se encabeza un gobierno honesto y transparente, no se puede quitar a un proveedor y no liquidar adeudos.

Segundo e igual de legal e importante: Liciten y gánenme con mejor precio y condiciones.

Dejen de ocultar asignaciones de medicamentos y Servicios Integrales de Banco de Sangre, laboratorio Clínico, hemodiálisis e Imagen.

Hagan públicas las licitaciones y súbanse a la compra consolidada del IMSS y darán muestras de que sí son congruentes.

Yo le ofrecí al gobierno de Duarte ahorrar 400 millones de lo que pagaban y no quisieron; a sus subordinados ya les hice el mismo ofrecimiento. Yo puedo hacer que su gobierno se ahorre más de 400 millones al año en los servicios descritos si se contrata de forma honesta.

Espero no haya Usted estado al tanto de lo que pretende su Secretario de Salud y estoy a sus órdenes.

Alejandro Cossío Hernández

Hidalgo 88

Xalapa, Ver.228 8176915

Cel. 5548001263

EL ROBO A CARLOS OLSON

Un rumor corrió por la Cámara de Diputados y aseguraba que el secretario de Servicios Financieros de la LXIII Legislatura había sido objeto de un robo con violencia, donde fue atacado físicamente.

No fue así, ya que al ex tesorero del PAN le fue robado un lujoso reloj, su cartera, documentos y algunas joyas, en uno más de los asaltos que son comunes en la Ciudad de México.

Olson es un personaje que no concentra buenos comentarios sobre sus actitudes particulares y su forma de operar en la presente legislatura.

Su prepotencia es manifiesta y sus pocos resultados también, pero como es una posición que le corresponde a los panistas sigue fungiendo como secretario.

En la Cámara de Diputados se comenta de sus ausencias, ya que su horario de trabajo es de martes a jueves, ya que los viernes es imposible localizarlo en su oficina y su regreso del fin de semana ocurre hasta el martes.

NUEVOS MAGISTRADOS

Finalmente, el Senado de la República aprobó por 75 votos el nombramiento de María del Carmen Carreón para desempeñar el cargo de magistrado de la Sala Regional Especializada del TEPJF, por 82 votos a Jorge Sánchez Morales, magistrado de la Sala Regional de Guadalajara, Jalisco, en la Primera Circunscripción del TEPJF y por 78 a Jorge Emilio Sánchez Cordero, magistrado de la sala Regional en Monterrey, Nuevo León, Segunda Circunscripción del TEPJF.

ramonzurita44@hotmail.com