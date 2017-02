Democracia en EU, ¿en riesgo?

Punto por punto

Augusto Corro

De los problemas principales que tiene el presidente Donald Trump es uno relacionado con la democracia estadounidense, porque podría resultar muy afectada.

Me refiero al enfrentamiento del magnate contra los medios de comunicación, que ya se veía venir, aunque no se pensaba que fuera tan determinante.

Por ejemplo, la semana pasada, el troglodita atacó a la prensa en cada oportunidad que se le presentaba.

Señaló que los medios estaban “fuera de control” y a los periodistas los calificó de “enemigos del pueblo estadounidense”.

A las tradicionales conferencias de prensa en la Casa Blanca se negó el acceso a comunicadores de The New York Times, CNN, Los Ángeles Times, Político, The Guardian y BBC.

Un hecho sin precedente en las relaciones de los inquilinos de la Casa Blanca con los representantes de la prensa. Además dijo que asistirá a la cena de los corresponsales en Washington, el próximo mes de abril.

El presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Jeff Mason, se dio por enterado, pero que el evento se llevará a cabo porque seguirá siendo una celebración de la Primera Enmienda (que define la libertad de expresión) y “el importante papel desempeñado por medios independientes en una república sana”.

Ante esas actitudes agresivas del troglodita contra a prensa permitió que se le comparara con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien es un enemigo declarado de la libertad de expresión.

INCERTIDUMBRE

En Estados Unidos, principalmente en Washington, corren vientos de incertidumbre ante el cúmulo de problemas que necesita resolver Trump, no solamente aquellos que planteó durante su campaña, sino otros que surgieron una vez que asumió el poder.

El futuro de las relaciones entre el gobierno estadounidense y los medios crecerá, porque ya vimos que el magnate se acostumbró a ganar, en los negocios, pero supongo que un país de las dimensiones de nuestro vecino no se debe gobernar como si se tratara de una empresa inmobiliaria.

Tras un mes de gobierno, Trump dictó ya un sinnúmero de decretos que es posible que se cumplan. Existen otros que ya se echaron a andar, pero se desconocen los resultados que se obtendrán.

Por ejemplo, el asunto de muro fronterizo, que aparece a los ojos del millonario como una de sus tablas de salvación. La construcción de la barda le hizo ganar votos al republicano, pero creció el odio entre millones de indocumentados que serán afectados por las deportaciones masivas.

¿Son los ilegales los responsables de la inseguridad en EU? De ninguna manera, ya se comprobó que la ola de violencia y las matanzas de personas fueron hechos imputables a los estadounidenses.

Culpar a los indocumentados de la delincuencia no se sostiene de ninguna manera; pues en un país donde la gente puede conseguir armas sin ningún obstáculo, lógico es que su uso incremente el índice de criminalidad.

Por otra parte, el consumo de drogas también juega un papel muy importante en la sociedad norteamericana, que es una de los mayores consumidores de estupefacientes en el mundo.

La desafortunada vecindad de México con ese gran mercado de drogadictos, tiene a nuestro país con muchos narcos que no solamente producen estupefacientes, sino que trasladan otras, como es el caso de la cocaína.

Ese negocio ilícito trajo aparejadas otras acciones delincuenciales como las extorsiones, secuestros, etc., como extensión del narcotráfico, con acciones criminales que suman miles de muertos.

De ahí, la consabida frase en este tema en el caso de las drogas: México pone los muertos y estados unidos los viciosos… y las armas.

¿Servirá el muro de Trump para evitar el contrabando de drogas y armas? No se sabe nada de este renglón, que podría ser tan importante como la revisión o cancelación del Tratado de Libre Comercio (TLC), que será revisado en los próximos meses.

MÁS TERROR

Las órdenes de Trump empezaron a cumplirse al pie de la letra. Habló de la cacería de indocumentados en todo EU. Hitler en nada envidiaría las persecuciones que se hacen en pleno siglo XXI en el territorio norteamericano.

Diariamente son detenidos y deportados los mexicanos detenidos con o sin papeles de identificación o permisos de residencia. Sin esperar algún juicio son expulsados a México, donde llegan derrotados y humillados.

