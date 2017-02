Samo será Eterno con disco nuevo y show

El material sale a la venta el 5 de mayo, mientras que lo presentará en vivo el 25 del mismo mes

Arturo Arellano

Uno de los cantautores jóvenes de mayor prestigio y parte de esa nueva ola de autores mexicanos que abanderan a la canción romántica en la actualidad, es sin duda Samo, quien quiere alcanzar como todo artista, la eternidad, es por ello que día a día trabaja para quedar en el recuerdo y corazón de sus seguidores.

El lanzamiento de su nuevo material discográfico “Eterno” será el próximo 5 de mayo y posteriormente lo presentará con un concierto en vivo el 25 del mismo mes en el Lunario del Auditorio Nacional.

Para dar detalles de su disco, show y de su evolución artística, Samo concedió una entrevista exclusiva a DIARIOIMAGEN. “Es un escenario íntimo, pequeño, a mí me gusta mucho, realmente creo que puedo disfrutar lugares de todo tipo y este concierto es muy especial para mí, lo quise hacer en el Lunario porque quiero compartir de manera más íntima lo que es este disco, tampoco quería que fuera demasiado masivo, esto es sólo para presentar el disco. Estoy preparando un concierto más grande y me estoy involucrando en todo, desde el casting de los bailarines, programación, arreglos nuevos para canciones, iluminación, concepto teatral, que lleve un guión” dijo y aseguró que las canciones de “Eterno” se prestan de manera ideal para el objetivo “es un disco muy cambiante musicalmente y en letras, estoy experimentando ritmos con sonidos electrónicos y canciones programadas, regularmente he hecho arreglos más orgánicos, con muchos instrumentos, pero creo que en este disco quiero experimentar esa parte minimalista, por lo que estoy trabajando con productores suecos”.

Definió su próximo show en el Lunario como “un capricho, porque me gusta y quiero vivir de esa manera este momento, en un lugar íntimo, donde me pueda comunicar directamente con el público. Me considero un artista que ama esta carrera, amo la música, respeto mucho a mis compañeros en este medio y creo que así es el arte, la manera de escribir, vivir canciones y todo se hace por pasión, no tengo una expectativa para este concierto, más que pasármela bien y que el público se pueda contagiar de esta ilusión que siento por seguir haciendo música y estar sobre un escenario”.

“Te juro” es el tema punta de lanza de lo que será este nuevo disco y de éste comentó: “es un dueto que hizo Alejandra Guzmán conmigo, estoy muy contento de haber compartido el placer por la música con Alejandra, porque es una de las mujeres que más admiro en esta carrera y que aprecio fuera y dentro del escenario. Es una canción de desamor, pero no con el típico arreglo de balada que te corta las venas, es más enérgica y bailable, ya tiene su video, se cuenta ahí una historia de infidelidad que es algo que sucede muy a menudo y disfruté muchísimo, tiene muy buena energía”.

En esta evolución y experimentación de nuevos ritmos de parte del cantante, ha dado con un nuevo Samo que invita a conocer “siempre respeto mucho la esencia de las canciones, me gusta que tengan un buen contenido, letra, que cuenten algo y aporten, finalmente lo que digo en las canciones son experiencias personales, siempre voy a tener esa herramienta para interpretar mejor las canciones de cada disco. No obstante, sí quise experimentar en nuevos sonidos, pero no se vayan a asustar, la esencia sigue intacta, sólo se trata de renovarse, estoy en una etapa de cambios en mi vida y estoy disfrutando de ello”.

Explicó finalmente que como autor se ha convertido en alguien. “Hay canciones que escribo y que sé que no voy a cantar nunca, son para otras voces e intérpretes, lo único que cuido es que esos intérpretes defiendan la canción y puedan hacerlo bien. Las canciones que escribo para mí son de manera natural, lo sé desde que estoy componiéndolas”. Reconoció también que “me gustaría que alguna de mis canciones la llegara a grabar Alejandro Fernandez, se me hace una de las mejores voces y es uno de los mejores intérpretes de México”. El disco “Eterno” de Samo será lanzado el 5 de mayo, mientras que su presentación en el Lunario es el 25 del mismo mes. Las redes sociales del cantante son SamoAllStar y SamoOficial.