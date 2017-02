Alejandro Carrillo le dice Adiós a Dylan

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Bajo el sello de Editorial Grijalbo

Novela iniciática con influencia de la Beat Generation, Adiós a Dylan fue la novela ganadora del Premio Mauricio Achar Literatura Random House 2016, del autor Alejandro Carrillo (Ciudad de México, 12 de agosto de 1981), quien platicó con el periodista Asael Grande para La Ruta de las Letras sobre su primera novela, que aborda los ídolos, los padres y los ideales a los que nos aferramos para poder crecer. Novela que rinde tributo, homenaje al músico y poeta, al Premio Nobel de Literatura, Robert Allen Zimmerman: “sentí mucha emoción, ver mi novela publicada fue un sueño que siempre tuve, siempre soñé con verla físicamente, además la portada que hizo una amiga peruana, Elián Tuya; siempre quise escribir novela, había escrito diarios cuando tenía diecinueve años, entonces quería hacer una novela con toda la intención, y Dylan porque siempre me ha gustado su música, entonces ese era el pretexto perfecto para cobijarme en sus sombras, y que sus letras me acompañaran en todo este proceso, me interesaba mucho el fanatismo hacia Dylan, se ha escrito mucho de eso, pero me interesaba hacerlo desde otra óptica, que es exploración sobre la relación que tenemos sobre las figuras paternas”.

Respecto a la influencia de los escritores de la Generation Beat en la novela Adiós a Dylan, Alejandro Carrillo comentó: “siempre amé a los Beats, especialmente a Kerouac y Allen Ginsberg, William Burroughs nunca me ha gustado mucho, especialmente El almuerzo desnudo nunca lo he podido acabar de leer, me gusta como personaje, pero la prosa de Jack Kerouac es inspiradora, es vertiginosa, y te emociona, te dan más ganas de estar vivo, y es lo que logra mi personaje, Omar Brambila, está buscando, estar más vivo, más despierto”.

Con datos, canciones y letras de Dylan, Carrillo compartió el proceso de investigación sobre Dylan, considerado como una de las figuras más prolíficas e influyentes de su generación en la música popular del siglo XX y de comienzos del siglo XXI: “leí muchas biografías sobre Dylan, o las que pude conseguir, vi documentales, películas, descargué bootlegs de Bob Dylan, y al final hice una línea del tiempo que abarcaba la novela, y lo que había pasado en el universo dylaniano, fechas de conciertos, lanzamientos de discos, eso me sirvió para que todo fuera muy exacto, hice playlist de canciones”.

En Adiós a Dylan, Sara, la chava de la que se enamora Omar, un obsesionado fan de Bob Dylan de 19 años: “Omar es un chavo muy necesitado, se agarra de Dylan y de Sara, por esta idea de sentir que está dentro de una historia que importe, todos nos agarramos de ídolos e ideales para crecer, y todas esas cosas, al final son construcciones mentales que son fijas, y para dar Omar era esta idea del amor romántico, trágico, doloroso, y por eso es que se agarra de Sara, siento que a veces creemos que así es el amor, eso es lo que quiere Omar, transformar a Sara en un personaje para la historia que él quiere vivir”.

