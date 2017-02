Con la Iglesia hemos topado…

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

Una vez más, la Iglesia católica hace sentir su poder en materia política; a través del editorial en el semanario Desde la Fe, puso el dedo en la llaga y afirmó: “No vemos dignidad ni eficacia en el gobierno mexicano en el trato con nuestro vecino… La cobardía no es prudencia, ni la estridencia es virtud. No vemos altura ni inteligencia en los responsables de atender esta crisis humanitaria. Se necesita pericia, experiencia, no aprendices donde hacen falta verdaderos maestros del arte de la diplomacia”.

¡Vaya! dureza en el lenguaje, si de diplomacia hablamos, la publicación arquidiocesana, sin misericordia alguna, cuestionó por enésima ocasión las acciones del gobierno de Enrique Peña Nieto. El clero sabe de su influencia y aprovecha la ocasión.

Nada nuevo resulta su injerencia, lo cuestionable en este caso como en otros, es la falta de propuestas de lo que se debe hacer o harían en los temas referidos. Al más puro estilo bíblico, lanzan la piedra y esconden la mano.

Ya veremos que les responde este martes el canciller Luis Videgaray, al comparecer ante el pleno de la Cámara de Senadores, donde panistas y perredistas velan armas, pues quieren detalladas explicaciones de los encuentros que sostuvieron con los secretarios de Estado, Rex Tillerson y de Seguridad, John Kelly, de los Estados Unidos.

En calidad de mientras, Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del PRI, admite que la relación México-Estados Unidos pasa por un momento difícil y que las medidas unilaterales tomadas por el gobierno de aquel país afectan a nuestros connacionales. Así que, habrán de exigir a nuestras autoridades alcancen acuerdos que garanticen el respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos.

Por cierto, se espera que este día suba a primera lectura e incluso se apruebe en el Senado la “iniciativa preferente” de reforma que envió el presidente Enrique Peña, que busca revalidar en México los estudios que los migrantes realicen en Estados Unidos.

Quien también acudirá al Legislativo es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio; se reunirá el miércoles con los integrantes de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, para hablar con los coordinadores parlamentarios sobre el papel que juegan las fuerzas armadas en el tema de seguridad.

En este punto, Osorio ha dejado en claro que los estados y municipios deben asumir el compromiso de preparar a sus propias instituciones de seguridad, profesionalizarlas y generar condiciones de trabajo para los policías, a fin de brindar protección ciudadana efectiva y el retiro de las fuerzas armadas de las calles.

Seguramente, los diputados aprovecharán el viaje para cuestionarlo sobre sus encuentros con los funcionarios estadounidenses, las acciones para apoyar a los migrantes, la construcción del muro, la militarización de la frontera y la amenaza de imponer el Plan Colombia en México. Ya le contaré.

Vericuentos

Relevos en Cámaras

Como se había acordado, el panista Javier Bolaños entrega hoy la presidencia de la Mesa Directiva en la Cámara Diputados a su compañera Guadalupe Murguía. El legislador busca meter el acelerador para hacerse de la candidatura del PAN al gobierno de Morelos. Mientras tanto, en el Senado, todo indica que Pablo Escudero seguirá en el cargo. La batalla de algunas senadoras por un cambio para que llegara una mujer a la Mesa Directiva de la Cámara alta se descarriló.

Infonavit apoya a jóvenes

Tener una casa, no es cosa de viejos como algunos piensan, el 29 por ciento de quienes buscan un patrimonio son trabajadores jóvenes, tan solo en 2016 el Instituto que dirige David Penchyna, otorgó 113 mil 177 créditos a personas menores de 30 años de edad. El monto de estos créditos fue de 61 mil 265 millones 509 mil 124 pesos. Por cierto, el Infonavit actualmente tiene alrededor de 13 millones de derechohabientes con relación laboral activa que aún no ejercen su crédito, convendría darse una vuelta, pues las opciones se diversificaron para ejercer este ahorro. ¡Corra la voz!

Avanza fiscal Anticorrupción

Con buenos augurios se recibió la iniciativa presentada por las bancadas del PAN y PRD, en el Senado, para erradicar la corrupción en la contratación de obra pública. El coordinador del PRI, Emilio Gamboa, aseguró que su grupo apoyará la propuesta que busca eliminar la opacidad en este ámbito, donde ya sabemos todos ganan. Por cierto, Gamboa aseguró que la Junta de Coordinación Política definirá la próxima semana la ruta crítica para el nombramiento del fiscal Anticorrupción antes de que concluya el periodo de sesiones. ¡Ojalá!

guillegomora@hotmail.com

@guillegomora