¿Sin Carstens México no puede vivir?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños



México no deja de ser un país de caudillos. Ahora en materia económica. Dependemos de un solo hombre para definir nuestro futuro. ¿No hay más?

Ya le dedicamos varias líneas a Agustín Carstens Carstens, actual gobernador del Banco de México. Se quiere ir de ese instituto sin haber cumplido su tarea que manda la ley como controlar la inflación, el circulante y las relaciones económicas internacionales.

Anunció hace varias semanas que ya tenía la chamba asegurada y pretendía irse en julio próximo. Esta fecha se le salía de los tiempos políticos y legislativos al presidente Enrique Peña Nieto, por lo que optó a pedirle al economista encargado del Banco Central, que se fuera hasta finales de año, cuando esté en pleno el periodo ordinario de sesiones del Congreso.

Todo ello, nos lleva a reflexionar un concepto que podría generar pánico en una nación que está sujeta a monumentales presiones de su principal socio comercial, Estados Unidos de Norteamérica: nuestro destino económico y monetario depende de un solo hombre. Sí, de Agustín.

A pesar que ya no está contento en su reelección al frente del Banxico, le rogamos que se quede. ¿No existirá otro hombre de similares o mejores aptitudes para cumplir con lo que ordena la Constitución y la Ley del Banco de México? Carstens no lo cumplió a cabalidad sus obligaciones jurídicas al frente de esa estratégica institución y el país sigue su marcha sin mayores contratiempos. Hay señales que inquietan en materia económica y sustituir a un funcionario que no está a gusto en su puesto, no debe poner a una gran nación como México de cabeza.

PODEROSOS CABALLEROS.- Todo hace indicar que el senador del PVEM, Pablo Escudero repetirá como presidente de la Mesa Directiva del Senado, hasta el próximo 1 de septiembre. En tanto en la Cámara de Diputados la nueva presidenta será la panista Guadalupe Murguía, en sustitución de Roberto Bolaños, quien en poco tiempo alistará maletas para hacer precampaña por la gubernatura de Morelos. *** En el esquema de Asociaciones Público-Privadas que ha implementado la SCT, al mando de Gerardo Ruiz Esparza, para garantizar la continuidad de obras que favorecen el desarrollo económico, social y turístico de las 32 entidades federativa se engloban varias obras como las que inauguró el fin de semana el presidente Enrique Peña Nieto, como son el Libramiento Poniente de San Luis Potosí, entidad gobernada por Juan Manuel Carreras, de más de 24 kilómetros, mismo que se suma al Libramiento Norte, el Anillo Periférico, la autopista Ciudad Valles-Tamuín, que fueron inauguradas en 2014, 2015 y 2016, respectivamente, y cuya inversión global es de más de 6 mil 800 millones de pesos. *** Por cierto, en San Luis Potosí se registró la tasa de desocupación más baja de su historia, 1.97%. En la administración de Carrera López, concretó inversiones por 30 mil 988 millones de pesos. *** Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, que lidera Alejandro Desfassiaux, abrió una nueva sucursal regional en Veracruz. Con esta suman 40 filiales en el país con más de 13 mil empleados.

AL FINAL DE CUENTAS: Municipio de Morelia, Michoacán, gobernado por Alfonso Martínez Alcázar, generó un ahorro interno de 255.6 millones de pesos, equivalente a 16.1% de los ingresos fiscales ordinarios, una cifra presionada por el alto gasto operacional que representa el gasto corriente y las transferencias no etiquetadas. De acuerdo a Fitch Ratings, ese municipio podría mejorar la calificación crediticia si robusteciera significativa y sostenidamente su recaudación, incrementara su nivel de inversión financiada con al menos 12% de los recursos de libre disposición y la inversión total representara alrededor de 25% del gasto total. Además de lo anterior que, al mismo tiempo, mantuviera el control del gasto operativo, una posición de liquidez fuerte, un nivel de endeudamiento bajo y lograra que OOAPAS saneara sus finanzas. Casi imposible para algunos observadores de las finanzas de la bella Morelia.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.- Por su trabajo de defensa a los ferrocarriles frente a la delincuencia, la industria entregó el Premio al Mérito Ferroviario al Ejército Mexicano y al gobierno de Guanajuato, de Miguel Márquez, durante una ceremonia en la que se dio a conocer la creación de un fideicomiso por 275 millones de pesos, para instalar un cuartel militar permanente en esa región del Bajío. A nombre del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, recibió el reconocimiento el General de Brigada, David Rivera Medina, Subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional y el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez. A nombre de la industria entregaron el premio José Zozaya, presidente y Representante Ejecutivo de Kansas City Southern de México; Lourdes Aranda, directora de Relaciones Gubernamentales de Ferromex y Lorenzo Reyes Retana, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles.

