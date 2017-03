“México con las Manos” es el placer de comer en la calle

El festival gastronómico se realizará los días 10, 11 y 12 de marzo con sede en el Centro de Convenciones de Toluca

Arturo Arellano

Surge con la iniciativa de W Radio, un festival gastronómico dedicado a la comida callejera, cuyo principal interés es servir de plataforma para pequeños, medianos y microempresarios que inundan nuestra bella República Mexicana con los más deliciosos platillos tradicionales.

Los días 10, 11 y 12 de marzo, el Centro de Convenciones de Toluca se convertirá en un espacio lleno de puestos “esquineros”, esos que ofrecen desde comunes tacos, tortas, garnachas, tamalitos, hasta marquesitas, “cochito” al horno y otros exquisitos placeres culinarios de los rincones de México.

Los curadores de este maravilloso evento son: el afamado chef Yuri de Gortari, especialista en gastronomía mexicana, y Edmundo Escamilla, historiador gastronómico. Ambos, coautores de diversos libros que rescatan y muestran la cultura gastronómica de nuestro país. El primero de ellos dio una entrevista para DIARIOIMAGEN, en la que destacó la importancia de impulsar la tradicional comida mexicana tal y como es, tal y como se consume todos los días, en puestos callejeros, preparados directamente por aquellos personajes que han hecho tradición cada platillo “hemos andado mucho por el país y comemos mucho en la calle, viviendo y conociendo el sabor de cada lugar, con sus puestesitos o puestesotes de comida, que la mayoría de las veces es de buena calidad, es comida limpia, cuidada y muy rica. Este trabajo que hemos hecho Emilio y yo data de hace 27 años, parte de un amor que teníamos individualmente, ya que nos nutre desde la infancia, ese amor por la cultura mexicana y por supuesto su gastronomía. Estamos convencidos de que como México no hay dos”.

Explicó que “para esta segunda edición se repite la visita de exponentes de muchos lugares y estados, pero vienen muchos nuevos también, damos aforo y espacio a muestras que vienen de toda la República Mexicana, desde Veracruz, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán y muchos otros, todos con una propuesta diferente y se los garantizo muy buenas”.

Adelantó algunas de las delicias que harán parte de este festival “de Mérida, Yucatán por ejemplo traemos todo tipo de marquesitas, estuvieron en la primera edición, pero le gustaron tanto a la gente que también vienen en esta segunda en el nuevo Centro de Convenciones de Toluca. Y es que no es solo su sabor, sino que les sorprende y maravilla ver su elaboración, se disfruta el queso de bola de gallito azul originario de Yucatán, a veces hay dulces, pero las más tradicionales son las de queso, que combina bien eso saludito con lo dulce. También de Yucatán tendremos panuchos, empanadas tradicionales de su cocina. De Chihuahua la discada, además de papas asadas y carnes asadas. De Michoacán traemos carnitas; de Hidalgo consomé y barbacoa. En tanto de Oaxaca es el mole; de Zacatecas, mole y asado de bodas; de Chiapas es el ‘cochito al horno’, no es ‘cochinito” ni ‘cochinillo’, es ‘cochito’ y tiene su receta especial de elaboración, que es el adobo y salsa de chiles colorados, además de lo más importante que es su lentísima cocción que resulta en una carne muy suave”.

Aseguró que “la gastronomía de México con su antigüedad y diversidad de ingredientes hace de su comida algo extraordinario, con vínculos muy estrechos con la creación del universo y del hombre. El hombre según el Popol-vuh está hecho de maíz, y se hace la creación del mundo a partir de la comida, esto tiene un valor simbólico y ritual extraordinario que nos va cautivado cada vez más, por ello debemos preservarlo e impulsarlo”.

Detalló que este evento no busca ofrecer comida gourmet, sino mexicana tal y como se come en cada región de donde provienen “pensar en comida gourmet es como hacer comida mexicana que finalmente no parece que sea comida mexicana, de modo que no es lo que queremos, aquí es comida de a de veras, como lo que comes en la esquina. Nos damos cuenta de que la gente que prepara esta comida tiene un rigor en su elaboración, la hacen con mucho amor y es todo un ritual para que siempre sepan a lo mismo”

El festival gastronómico “México con las Manos” se realizara los días 10, 11 y 12 de marzo en el nuevo Centro de Convenciones de Toluca, será de entrada gratuita y la gente solo tendrá que pagar lo que consuma, pero los precios de la comida están calculados para que con 150 o 200 pesos la gente pueda comer y quedar satisfecha.