“Horóscopo Chino 2017”, de Ludovica Squirru Dari

Un viaje por el año astral chino con predicciones signo por signo

Vuelve la carismática astróloga Ludovica Squirru Dara con sus predicciones para 2017. Cita con los lectores que se repite año tras año desde hace más de tres décadas. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, la autora nos dio más detalles.

-Cada animal chino está ligado con una energía, explícanos un poco de esto

“En la astrología china que deriva junto a la medicina del taoísmo, las energías están dentro de nuestro cuerpo, fuego, tierra, madera, metal, agua y dentro de cada signo, pero eso depende de la terminación del año del animal, 0-1 metal, 2-3 agua, 4-5 madera, 6-7 fuego, 8-9 tierra, puedes nacer en un año determinado, sos de algún signo animal pero también tenéis la energía que lo complementa”.

-¿Cuál fue tu primer acercamiento con la astrología china?

“Mi padre fue el que me inició porque él fue con la primera embajada China que se abrió en Shangai, en el año de 1945 se enamoró de Oriente y se quedó viviendo allá, tradujo poemas de Mao Tse-Tung, estudió la filosofía oriental y yo me crié prácticamente escuchando el Tao, Confucio, a Buda, los poetas chinos, viene de la cuna lo mío, luego me dediqué a estudiar y a viajar a China, es un camino un poco de herencia y un poco de mi búsqueda personal”.

-¿Cuál ha sido tu interacción con los lectores mexicanos?

“Maravillosa, yo vengo hace 26 años a México, he pasado por diversas editoriales, la verdad siempre sentí una gran receptividad, además encontré a maestras de origen chino, yo tengo un respeto por la comunidad china que está en México, ellos hacia mí y me parece que me ha nutrido, me ha hecho crecer, considero que es un público maduro y atento, y la gente que no conoce se va a acercando al fogón de a poco, a veces es por un novio, una hermana, por alguien que dejó el libro en algún lugar, es un misterio para un escritor de cómo la gente llega a uno”.

-Háblanos de la presentación de este 2 de marzo en El Sótano

“Son 33 años consecutivos donde escribo acerca de cómo se formó la astrología china y además van a colaborar dos personas de origen chino-mexicano, Cristina Alvarado y Acacia Egfui, ellas también aportan mucho a mis libros, porque es una información casi hermética donde los chinos no han permitido que salga a la luz, pero a través de estos anuarios se conoce. La astrología china no es algo por decir como una aspirina que la tomas y te calma o que te soluciona los problemas, porque para los chinos uno es dueño de su propio destino y creen en el karma, entonces uno debe mejorar su karma, uno debe leer un libro de astrología china como un gps, como una guía, pero no condicionarte a lo que dice el libro, si no colaborar con tu creatividad y libre albedrio a tener un mejor destino”.