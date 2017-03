“El último aliento”, en el Foro Sylvia Pasquel

En obras de quince minutos de duración se presentan la vida y obra de los músicos legendarios Elvis Presley, Freddie Mercury, John Lennon y Víctor Jara

Asael Grande

Escrito por la autora mexicana Gilda Salinas, y producida por la primera actriz Sylvia Pasquel, la puesta en escena “El último aliento”, inicia tercera temporada en el foro que lleva el nombre de la actriz Sylvia Pasquel, y que presenta en obras de quince minutos de duración, la vida y obra de los músicos legendarios Elvis Presley (Luis Lozda), Freddie Mercury (Erik Cantú), John Lennon (Carlo Michel), y Víctor Jara (Rubén Arciniegas).

En conferencia de prensa, Sylvia Pasquel dijo: “estamos muy contentos de celebrar el inicio de la tercer temporada de esta saga que se ha convertido en una saga de “El último aliento”, en donde bajo la pluma de Gilda Salinas, se desarrolla la vida de estos personajes, parte es biográfica, y parte es ficción de la autora, de lo que ella imagina, después de la investigación del personaje, que pasa momentos antes de su muerte, ahora estamos haciendo los personajes de John Lennon, Freddie Mercury, Elvis Presley, y Víctor Jara, y aparte de que Gilda escribe todos los monólogos, también en esta ocasión dirige, creo que es muy importante ver el punto de vista de la escritora, ahora plasmado en un escenario, y estamos contentos de que sea gente joven la que tenga su primera experiencia actoral con este teatro express, porque son pocos espectadores, y están muy cerca de ti, y es una buena escuela, son obras de quince minutos, la gente joven si no conoce estos personajes de la música, los ve, y se enamora de ellos”. Por su parte, Gilda Salinas, directora de esta tercer temporada de “El último aliento”, comentó que “para hacer los personajes me basé en biografías, películas, hay fragmentos de su vida, investigué todo, porque cada escritor tiene su punto de vista, y de ahí hace su trama, y en este caso no teníamos hora y media apara abarcar todo, así que hicimos lo más trascendente de su vida”.

“El último aliento” retrata la vida de Víctor Lidio Jara Martínez (1932-1973), quien fue un músico, cantautor, referente internacional de la canción protesta; Freddie Mercury, quien fue cantante fundador y vocalista de la banda de rock Queen; John Winston Ono Lennon, compositor británico que saltó a la fama como uno de los miembros fundadores de The Beatles; y Elvis Aaron Presley, considerado de los más populares del siglo XX, y un ícono cultural y conocido ampliamente bajo su nombre de pila, “El Rey del rock and roll”.

La puesta en escena “El último aliento”, se presenta los sábados y domingos, a las 20:00 horas en el Foro Sylvia Pasquel (calle Juan Escutia 96, Col. Condesa, Cuauhtémoc, 06140 Ciudad de México).