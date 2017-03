Global Quality Foundation reconoce figuras del periodismo

Víctor Manuel Tolosa, Karla Iberia Sánchez, Juan Barragán, Gerardo Liceaga y Arturo Calvillo recibieron el premio Élite

Arturo Arellano

De nueva cuenta y refrendando su compromiso para reconocer el éxito del mexicano, Global Quality Foundation realizó su entrega de premios mensual, en la que reconoció a destacadas figuras del periodismo nacional, entre ellas Víctor Manuel Tolosa y Karla Iberia Sánchez, de Televisa; Juan Barragán, conductor de Al Extremo, de TV Azteca; Gerardo Liceaga, de Imagen TV y Arturo Calvillo, de Hispan TV.

La entrega se realizó como es de costumbre en el restaurante El Lago, en Chapultepec, lugar en el que se dieron cita empresarios y periodistas galardonados, pero también amigos, familia y colegas. El primero en recibir su condecoración fue Juan Barragán, que dijo: “este tipo de premios vienen a fortalecer la vida como comunicador y como persona, mil gracias, son 25 años inmerso en los medios de comunicación y alguna vez soñé en estar así, ahora lo he conseguido y se logra gracias a cada una de las personas que nos permiten estar al frente de sus noticias, desde que estuve en El Universal, luego Univisión y ahora a TV Azteca, gracias a los compañeros que cada día fortalecen más esta profesión”.

Posteriormente, fue Karla Iberia Sánchez, quien recibió el premio Élite, de manos de Lorenzo Yáñez, embajador de la Fundación en México. Iberia Sánchez dijo “muchas gracias, quiero dedicar este premio de Global Quality Foundation a todos los mexicanos desconocidos que cada día trabajan con honestidad y calidad, que ponen a prueba sus talentos. Gerardo Liceaga, de Imagen TV, en su turno de ser reconocido comentó que “yo veía que en el video introductorio de estos premios, Lolita Ayala decía que las cosas se hacen con cariño y no se busca reconocimiento alguno, le doy toda la razón y los periodistas cuando se nos premia, lo agradecemos, porque somos unos bendecidos, porque trabajamos y nos ganamos la vida de lo que nos gusta. Tuve la fortuna de seguir la carrera de Ana Guevara y el premio se lo debo a ella también y a los compañeros en Televisa con quien trabajaba hasta apenas hace unos años, ahora también al equipo de Grupo Imagen”. Solo restaban dos periodistas más por subir a recoger su presea, uno de ellos Víctor Manuel Tolosa Arellano, que emocionado comentó. “Antes que nada gracias a Dios por darme la oportunidad de recibir esta preciosidad, llevo 37 años en el periodismo y 8 luchando contra una enfermedad, el cáncer que me comió algunos huesos, sin embargo, eso me ha hecho seguir firme y seguir adelante, reafirmar mi fe, agradeciendo a mis ángeles celestiales y terrenales, como amigos, colegas, Mara Patricia Castañeda, por ejemplo y toda la gente que me ayuda siempre para estar arriba y presente, he recibido más de 70 quimioterapias y 40 radiaciones, pero sigo de pie, gracias también a mi compañero de vida, José Luis por estar junto a mí”.

Arturo Calvillo, periodista de Hispan TV, luego de recibir su premio refirió “Son 30 años de seguir en la trinchera del reportero y lo hago con mucho gusto, es tiempo en el que a través de un gran esfuerzo he logrado muchos retos; sin embargo, la fascinación más grande, es la de informar, estar en los hechos y comunicarlos de la manera más verídica. Ahora trabajo en una televisora de Irán, hacemos trabajo periodístico sobre todo de lo que pasa en el mundo desde una óptica que no tiene que ver con la de medios en Estados Unidos. En tanto Hispan TV hace el esfuerzo para que esto llegue a muchos espacios más”.