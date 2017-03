Sin Bandera “Una última vez” en acústico

El dueto lanza disco “Primera fila” sin invitados y anuncia gira “Encore”

Arturo Arellano

Uno de los duetos más queridos de la música pop y balada romántica está de regreso con “Una última vez: Sin Bandera Encore”, su disco “Primera Fila”, que curiosamente rompe con el estándar que se había impuesto en este formato y deciden no traer invitados especiales, siendo sus voces las protagonistas del álbum. El material además fue grabado en diferentes locaciones, lo cual da a cada tema una ambientación diferente, enmarcado sus letras y melodías en lugares hermosos de México y Latinoamérica. Además el dueto ha anunciado una extensa gira en complicidad para llevar este material a diferentes espacios mientras que a la par lanzarán también proyectos individuales.

Durante la conferencia de prensa que ofrecieron para presentar su disco hablaron de su experiencia al grabarlo y de sus planes próximos. Noel Shajris dijo: “se vienen proyectos personales, pero no lo pondríamos en palabras tan drásticas de una separación o muerte de Sin Bandera. La gira ‘Una última vez’ juntos ha sido maravillosa, pero sí, eventualmente dejaremos de estar juntos y saber si vamos a regresar es muy ambiguo, podemos; sin embargo hacer alguna canción o proyecto juntos, no lo sabemos. Mientras tanto, tenemos ahora una nueva gira ‘Encore’, con el disco primera fila acústico y a la par yo tengo un proyecto individual pop y otro sinfónico”.

A lo anterior, Leonel García agregó: “no sabemos qué va a pasar, no podemos ser tan determinantes y categóricos, tenemos que vivir los momentos y es muy lindo sentir que la gente nos extrañó, saber que existe esta comunión con el público” y Shajris lo ejemplificó con su reciente participación en el Festival Viña del Mar. “Viña del Mar tiene una energía particular y difícil de explicar, apenas ayer ponían una foto en Facebook de este show y les decía que seguía sintiendo los latidos del corazón y la energía de la gente, fui jurado y ademas cante. Siendo el festival mas importante de Latinoamérica y quizá del mundo me emociona ver que la gente estuvo al pendiente y también desde México, hubo mucha repercusión y fuimos trending topic mundial, eso nos deja contentos y agradecidos por el cariño de la gente”.

Por esto último, es que aseguran que este Primera Fila es un regalo a los fans. “Trabajamos con nuestro socio de siempre, Aureo Baqueiro, fuimos cómplices nuevamente en este disco, pero le explicamos que la naturaleza en este material era diferente, es un en vivo, necesitábamos ensayar de manera distinta, así que trajimos al productor y lo hicimos parte de la banda, hicimos los arreglos entre el (Aureo), Sin Bandera y la banda, porque así nació todo durante los ensayos”. Leonel aseguró que “Aureo entendió muy bien, queríamos hacer un disco a la antigua, tener dos o tres tomas de cada canción y después masterizar, nada de corregir, queríamos que la gente escuche lo que realmente se hizo, porque admiramos a muchos artistas que se arriesgan y toman la responsabilidad de hacer lo mejor que se pueda sabiendo que puede quedar algún error”.

En relación al video explicaron que “Grabaron en HD y quisimos basar la estética en una antigua pelea de box como las de Mohamed Ali. Por otra parte es la primera vez que un primera fila tiene exteriores, locaciones que elegimos entre México, Buenos Aires y Costa Rica, resultó en algo hermoso, esa sensación de intimidad, contra lo macro que de pronto se logra con drones. Fue un trabajo de mucha gente, con mucho amor para capturar esta realidad, para la gente que no siempre tiene oportunidad de ir a verte en vivo, y entonces buscamos que esto sea lo mas cercano a estar ahí, en primera fila y en acústico”. Entre sus favoritas refirieron “La canción de sirena porque le cambiamos la cara, la llevamos hacia algo que tiene más que ver con el funk y el jazz. ‘ABC, tiene algo muy loco, quizá esa paz en el mirador de San José, Costa Rica, la que hizo surgir una versión de piano muy de jazz. Por otra parte ‘Llegaste tú’ y ‘Amor real’, esta última que tuvo influencia de bossa nova”.

Es curiosamente un “Primera Fila” sin invitados especiales, rompiendo la norma que se impuso últimamente en este formato, lo cual Noel justificó diciendo que “si teníamos en mente una lista de amigos invitados, pero por agenda no se concretaban, en tanto que decidimos ir a los unplugged de los 90 que tanto nos gustaban y desde Nirvana hasta Elton John tenían sus discos sin invitados. Nos enganchamos con esa idea y decidimos que tener invitados no tiene que ser a huevo, sería tu voz y mi voz en esencia, es lo que la gente quería también y así lo hicimos”.

Finalmente, opinaron en el tema de Café Tacvba y su decisión de no tocar más “Ingrata”, “ para empezar se debe enseñar a la gente a leer el arte de manera no literal, porque si Nicolás Cage sale en una película asesinando a 15 hombres en 40 segundos no quiere decir que promueva el asesinato. Si en una pintura hay gente muriendo o retrata la guerra, no quiere decir que el artista fomente la guerra, lo mismo pasa con las canciones y lo que se tiene que hacer mas allá de dejar de cantar algo es educar a las personas”, concluyó Leonel García.

Sin Bandera recibió un certificado reconocimiento por sus altas ventas de boletos en sus presentaciones en vivo, haciendo un total de 400 mil boletos vendidos durante su gira “Una última vez”.

En tanto las fechas de su gira “Encore” serán dadas a conocer próximamente, pero se pretende que dure poco más de un año y sea la despedida del dueto de nueva cuenta.