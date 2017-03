60 años de rock mexicano, Vol. 1

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Se presentará el domingo 5 de marzo a las 15:00 horas en el Palacio de Minería

El rock mexicano cumple 60 años, y Rafael González narra esta leyenda construyendo una máquina del tiempo llena de nostalgia y canciones entrañables, acompañadas por las fotografías de Fernando Aceves. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, el Sr. González nos dio más detalles:

-¿Cómo te sientes de publicar este libro?

“Estoy muy contento por la salida de este libro, que es el primero de dos volúmenes que van a salir, éste es el volumen 1 de ‘60 años de rock mexicano’, que comprende una primera parte de esta historia, desde el año 1956 al año 1979, y en estos momentos me encuentro trabajando en la segunda parte, voy para tres años que estoy metido en esta investigación y ha sido muy gratificante, ha sido muy ilustrativo estar metiéndome en la historia del rock mexicano, aunque yo siempre he estado inmerso en esto”.

-¿Cómo fue el proceso de investigación de estos primeros periodos del rock nacional, conseguir discos, biografías, datos no sabidos?

“Son varias las fuentes, investigué ciertas bibliografías que existen, me puse en contacto con alguno de los protagonistas, varios de ellos incluso siguen activos tocando, por supuesto había muchos que ya no existen o grupos que fueron efímeros que de esos me costó un poco más de trabajo buscar la información, ahora que decías que si me hice de discos, conseguí algunos, pero hay otros que físicamente no son sencillos de conseguir, pero en la red los encontré, si eres un melómano que quieres calidad la red tal vez no se la mejor opción, pero si quieres una referencia y oír cómo eran las cosas, es muy probable que lo puedas encontrar en internet, por supuesto que cada vez que escribía sobre un grupo en particular, me empapaba de la música y del espíritu con que hicieron esta música”.

-¿En “60 años del rock mexicano, Vol. 1”, ¿están todos los que son? o ¿Son todos los que están? Dejaste algunas bandas pioneras fuera de la publicación?

“Si, seguramente, es ingenuo pensar que uno va a abarcar todo, esto fue una idea de la editorial y cuando me plantearon hacer un libro de este tipo me encantó la idea, porque siempre me ha gustado la historia y conocer sobre el pasado de este género en donde estoy inmerso por tocar con una banda de rock, en un principio me plantearon hacer un tipo de enciclopedia aproximadamente de 500 bandas, al principio bastante incrédulo empecé haciendo una gran lista para ver si efectivamente salían el número de bandas solicitadas y nada más de memoria se me ocurrieron como 400 y cuando hice la lista bien llegó a ser de más de mil bandas, hubo un momento que cuando empecé a escribir llegó a ser un texto muy voluminoso y entonces la misma editorial me dijo que iba a ser un libro gigantesco, entonces dimos un giro, contando la historia del rock en México, ahora que se cumplen 60 años y entonces ya no fue tan importante abarcar a todos los grupos, sino más bien a partir de una serie de grupos, contar la historia del rock mexicano, y esta historia se cuenta de dos maneras, por un lado las historias individuales de cada grupo que se eligió, y yo a la vez voy contando una historia general que le va dando como contexto a estas historias individuales, y esa fue la nueva dirección que tomó el libro, y entonces ya no fue tan importante cubrir todos los grupos, pero procuro que estén los más representativos”.

-Al escribir tu libro, pensaste en el lector especializado o en el lector que desea adentrarse en la historia de nuestro rock mexicano?

“Más en la gente en general, estoy consciente de que estoy planteando en la perspectiva del músico, esta historia se puede contar desde muchas perspectivas, como historiador, como periodista, yo en ese sentido, le estoy dando una visión más como desde adentro de la historia misma, con toda la carga subjetiva que pueda tener eso, es una historia interesante, sencilla de leer, la pretensión es involucrar a la gente en la historia del rock mexicano, y de alguna forma, en la historia del México mismo, porque el rock no es una cosa aislada, depende de una serie de circunstancias en su entorno, condiciones sociopolíticas, económicas, que van definiendo que va pasando”.

patolina22@hotmail.com