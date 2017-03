¿Miedo a AMLO y Margarita?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Independientemente de filias y fobias, es muy claro que los políticos pueden hacer y deshacer, incluso violando la ley, sin que sus crímenes sean castigados.

Las leyes electorales no se aplican con rigor. Únicamente se convierten en instrumento en periodo de elecciones para “tratar” de imponer el orden, en una pelea colectiva de hienas. Las violaciones a la ley son recurrentes y cínicas. Los políticos hacen y deshacen a su antojo. Nada más en el tema presidencial, los aspirantes a la candidatura por partidos o “independientes”, se sueltan el pelo y sin recato alguno hacen campaña, a pesar que la ley se los impide.

Todos sabemos que Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala de Calderón, Silvano Aureoles, Jaime Rodríguez, Ricardo Anaya, Ernesto Ruffo, Rafael Moreno Valle, Miguel Ángel Mancera, Manlio Fabio Beltrones, Miguel Ángel Osorio Chong, Jorge Castañeda y hasta Pedro Ferriz, entre otros, quieren aparecer en las boletas electorales del 2018.

De ellos, una gran mayoría hace campaña en medios de comunicación y en manifestaciones violando expresamente el artículo 211 del Código Federal Electoral. Cuyo castigo sería la negativa de registro del candidato, aunque esto nunca ocurrirá.

Casos concretos de actos anticipados de campaña lo realizan AMLO y Margarita, quienes abiertamente recorren el país para lograr el reconocimiento y un mejor posicionamiento en las encuestas.

Las leyes electorales mexicanas se han convertido en un amasijo de normas propuestas por los mismos partidos políticos y que tienen como objetivo el amarrar las manos de los contrincantes para que no hagan trampas. Al final de cuentas, todos hacen trampas, como queda demostrado en las quejas ante las autoridades electorales.

Hay normas que son realmente estúpidas. Los actos anticipados de campaña deben permitirse; incluso, hacer campaña el mismo día de las elecciones y a las puertas de las casillas electorales. Ahí se puede cambiar de opinión. Los políticos insultan la inteligencia del electorado. Financiamiento transparente sin importar el monto; registro de candidatos sin limitaciones y reglas más sencillas, fortalecerían la democracia mexicana. Complicar las leyes electorales sólo fortalecen, como diría el clásico, a la “mafia en el poder”. Y, ahí está toda la clase política.

PODEROSOS CABALLEROS.- Como era de esperarse, Alejandra Barrales, líder del PRD, dio el manotazo en el escritorio y asegura que le quitará el mando de la fracción perredista en el Senado a Miguel Barbosa. No era para menos, cambió de bando. Ahora está con Andrés Manuel. ¿Habrá medido Barbosa que con su salida pierde la candidatura amarilla al gobierno poblano en el 2019? Bueno, al final la tenía perdida. Barbosa afirma que no dejará el liderazgo de los amarillos en el Senado, ya que cuenta con el apoyo de los legisladores de ese partido. Hay algo que no debemos perder de vista. Andrés cumplió su objetivo de aniquilar al PRD. La izquierda no deja de ser, como en el mundo, ideologías de un solo hombre. *** Enriquecida, la Ley Preferente del Presidente de la República, para revalidar estudios a estudiantes repatriados, fue aprobada por el Senado. Mediante cambios a la Ley General de Educación también beneficiarán a migrantes internos, refugiados y asilados. La revalidación queda sujeta a controles; de no cumplirse derivará en sanciones, e incluso al retiro del registro de la SEP y se eleva a rango de ley la supervisión de escuelas estatales y la creación del Marco Nacional de Cualificaciones. Un pequeño acto de justicia. *** Por el error de los empleados de Price Waterhouse Coopers, que tenían en sus manos los sobres con los ganadores del Oscar cinematográfico, ahora toda la empresa pierde credibilidad, según algunos medios. Es como descalificar una línea aérea por que se estrella uno de sus aviones por un “error humano”. Son errores que no deben permitirse, ni repetirse.

AL FINAL DE CUENTAS: El municipio de Villa Nicolás Romero, Estado de México, gobernado por la priísta Angélica Carreño Mijares, obtuvo un crédito bancario estructurado con Binter1, por un monto inicial de 68 millones de pesos, inscrito en el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago No. 201, afecta al 30.0% de dichos recursos amparado por Participaciones Federales del Ramo 28. Estima HR Ratings, que tiene buenas perspectivas de seguridad para pagar tanto capital como intereses.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.- Por octava ocasión y de manera gratuita, EcoFest ofrecerá a finales de este mes en la Ciudad de México productos “verdes”. Este año, en el Corredor Cultural Álvaro Obregón y el Jardín Pushkin en la colonia Roma, podrían asistir más de 120,000 personas, más de 250 pequeños y medianos productores, así como grandes organizaciones comprometidas con el mejoramiento del medio ambiente. La coordinación estará en manos de Begoña Ortiz, directora de “Las Páginas Verdes”.

