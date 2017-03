Metallica, la banda máster que ha roto las barreras de tiempo en México y el mundo

La agrupación se presentó con éxito ante 65 mil mexicanos de todo tipo de estratos, culturas, creencias y perfiles

Kenna y Maiya

No se puede hablar de heavy metal sin mencionar a los norteamericanos de Metallica, quienes han roto las barreras del tiempo, haciéndose una banda atemporal y generacional, han roto también fronteras llevando su música a cada rincón del mundo y han roto también paradigmas, pues pese a las duras críticas de los puristas se han vuelto una agrupación universal, para todo tipo de personas, gustos, culturas, estratos sociales, han logrado quitar el prejuicio del metal y son incluyentes, como lo deben ser sus fanáticos. Eso ha quedado demostrado en su primer concierto del 2017 en el Foro Sol de la Ciudad de México, donde lograron convocar a 65 mil personas en un mismo grito, el dirigido por los masters del género.

Desde temprana hora ya circulaban en la zona del Foro Sol cientos de fanáticos de Metallica, a pie, en sus autos con stickers de la banda, en el Metro y demás medios para acercarse al inmueble donde sucedería todo, ese encuentro de miles de personas desconocidas, pero unidas por los cuatro personajes en el escenario Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett y Robert Trujillo. En tanto no fue sino hasta cuando las luces del inmueble se apagaron momentáneamente cuando empezó la fiesta, al tiempo del estruendoso sonido de las guitarras, bajo y batería de este grupo que hace música con y para las entrañas. El headbanging de los miles de fanáticos se detonó en seguida a las primeras notas de “Hardwired”. El primer saludo de Hetfield, fue diciendo “¡¡¡Oh, oh, oh!!!, ésta es nuestra segunda casa ¿no es así?”, cuestionó, para que el público respondiera un rotundo “sí” y después agregó “no me importa quiénes son, con quién están casados, ni de dónde vengan, ahora somos parte de la familia Metallica” y enloquecieron a todos con “For Whom The Bell Tolls”, suficiente para volver locos a todos en el Foro Sol.

“The Memory Remains” fue la siguiente en el repertorio, un tema que permitió a la gente convertirse en una sola e imponente voz, dejando a los músicos sobre el escenario pasmados de emoción y pese a que han estado en México infinidad de ocasiones, queda claro que el público de este país no deja de sorprenderlos en cada oportunidad. Esto fue seguido de “Welcome Home”, tema perfecto para que cada miembro del grupo diera muestra de sus capacidades en su instrumento y contrario a lo que se pueda pensar, todos absolutamente en el Foro Sol pudieron ser testigos de ello, incluso los que se ubicaban en los lugares más lejanos al escenario, pues el diseño del mismo está hecho para que todos puedan disfrutar del concierto en la misma proporción. Se colocaron pantallas gigantes divididas en pestañas, para que cada una de ellas mostrara de cerca a cada protagonista de esta noche de euforia.

Como es característico de los norteamericanos, el show estaría cargado de visuales, fuego, pirotecnia y comunicación con su gente entre tema y tema, la siguiente canción fue “Sad But True”, un tema de su disco Black Album, de 1991, con el que lograron más de 30 millones de ventas y que casi que no hay que mencionarlo, pero es un disco que no siente el paso de los años, como cada tema de la banda, ya que se pudieron ver entre la marea de gente, rostros de jóvenes entre 15 y 21 años, sumados a los seguidores clásicos de la banda que continúan agitando la cabeza y subiendo el puño como en sus mejores años.

Ya con el público completamente encendido, se vinieron temas por todos conocidos, desde los expertos, hasta los satanizados ‘posers’ que también abundan en este tipo de conciertos y que por fin podrían corear por lo menos un par de temas como “One”, de 1988, y “Master of Puppets”, que llegó a los oídos del mundo en 1986. “Seek And Destroy” fue otra de las canciones mayormente coreadas por la gente, siendo la causante de numerosos círculos de slam a lo largo y ancho del Foro Sol, donde solo los valientes se arrojan a tirar empujones, mientras con el poco aire que les queda repiten las palabras de sus ídolos.

Para cerrar con esta efervescente noche de heavy metal los músicos complacieron a la gente con la interpretación de “Fight Fire With Fire”, que propició el último y más intenso slam, que absorbió incluso a quienes no eran parte de estos círculos cargados de violentos empujones. Casí era la media noche cuando Hetfiel y compañía culminaron esta explosiva presentación con “Nothing Else Matters” y “Enter Sandman” esta última enmarcada con impresionantes efectos visuales y pirotecnia, que incluso los miembros de Metallica mostraron disfrutar a la par que se plantaban frente a los miles de fanáticos que extasiados pedían más, no obstante este era el final de esta primer presentación en suelo mexicano.

Metallica repetirá su hazaña este 3 y 5 de marzo en el mismo recinto.