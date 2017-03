Sin dinero para el muro

Punto por punto

Augusto Corro

El presidente Donald Trump no cuenta, por ahora, con el dinero suficiente para construir el muro fronterizo con México.

Según información de la agencia Reuters, el republicano tiene 20 millones de dólares para una obra cuya construcción estimaron en por lo menos 20 mil millones de dólares.

Así, la principal promesa de campaña del millonario encontró su primer obstáculo para cumplir con su cacareada promesa estrella.

Durante su campaña, Trump amenazó con levantar la pared que tendría que los estadounidenses pagarían primero y México lo reembolsaría después.

Posteriormente, señaló que el multicitado muro sería financiada con “fondos ya existentes”, del Departamento de Seguridad Nacional.

Pero resultó que en las arcas nacionales carecen de recursos suficientes para llevar a cabo el proyecto trumpista. Para que el presidente cumpla su pesadilla tendrá que solicitar el dinero al Congreso estadounidense, donde no tiene a todos los legisladores de su parte.

México dijo repetidas veces que no pagará el muro. Claro, no tiene por qué hacerlo. No es de su interés. No es el promotor de la idea.

Sin embargo, el problema podría complicarse, porque el magnate estadounidense tendrá que conseguir recursos para concretar sus planes apoyado en una política arbitraria e irreflexiva.

En una ocasión, Trump dijo que los recursos para pagar la barda de la siguiente manera:

Decomisar las remesas que los mexicanos envían a sus familiares, cuando este dinero proviene de sueldos obtenidos trabajando como indocumentados.

Aumentar los costos de las visas otorgadas a los mexicanos.

Incrementar las tarifas para el otorgamiento de tarjetas para el cruce fronterizo, que según Trump, son usadas por cerca de un millón de mexicanos cada año y que -dice- son la fuente para que muchos se queden de forma ilegal.

Se le complicó, pues, la construcción de la pared al magnate, quien tendrá que encontrar una solución inmediata al problema, que detenga el deterioro de su imagen, debido al sinnúmero de ocurrencias que prometió en su campaña política y que, por ahora, no le resulta fácil cumplirlas.

PRD Y SU FUTURO

No es nueva la lucha interna en el Partido de la Revolución Democrática (PRD); pero esta vez con sus nuevos enfrentamientos camina a convertirse en una agrupación política más pequeña.

Como se sabe, el partido del sol azteca empezó a sufrir daños irreversibles en su unidad. Los causantes de esos problemas fueron “Los Chuchos”, de la tribu Nueva Izquierda (NI), encabezados por Jesús Ortega y Jesús Zambrano. Como dueños de esa “franquicia” política “Los Chuchos” no midieron las consecuencias de conducta y cerraron el paso a nuevos dirigentes importantes y militantes de la base se alejaron del partido.

La NI le echó más gasolina a la hoguera cuando decidió participar en el Pacto por México, promovido por las autoridades federales.

Anteriormente, el PRD sufrió un terrible golpe cuando se acusó a los funcionarios del sol azteca guerrerense de participar directamente en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El alcalde municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, y su esposa se encuentran en prisión, por su injerencia en esos hechos cruentos.

LAS TRIBUS

Las pugnas entre las tribus perredistas, las renuncias de principales líderes, las ambiciones personales, etc. Empezaron a debilitar al PRD.

Los estragos empezaron a verse en las últimas elecciones en la que fue su bastión político: la Ciudad de México, donde sufrió una derrota apabullante por parte del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

A partir de esta fecha, en el PRD se agudizará la división, porque la cúpula partidista empezó a buscar el reacomodo en otras fuerzas políticas, donde puedan asegurar su futuro, pues no ven el partido amarillo alguna posibilidad de llevar a cabo sus planes.

Los dirigentes políticos perredistas ya contemplan que el PRD no tiene perspectivas halagüeñas para las elecciones presidenciales del 2018. No cuentan como en otros partidos, con alguien que los represente como candidato. Aparecen, de vez en cuando, los nombres de políticos con supuestas aspiraciones presidenciales, pero no se les puede tomar en cuenta. ¿Tiene suficientes méritos para ese propósito el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles? El mandatario amarillo se autodestapó, como lo hizo el también gobernador de Morelos, Graco Ramírez; pero eso no quiere decir nada, pues se trata de cartuchos quemados, como se dice coloquialmente.

El PRD llegará a esos comicios como una organización política debilitada, pequeña, producto de la ambición de sus dirigentes.

Feliz fin de semana.

aco2742@hotmail.com