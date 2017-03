Emilio Álvarez Icaza encabeza el proyecto “AHORA”

Consensos y disensos

Mario San Martí

Por primera vez, candidatos independientes a la Presidencia

Escándalos y corrupción hunden a partidos políticos

En la elección presidencial de 2018, por primera vez serán reconocidos los derechos ciudadanos para participar en fórmulas individuales como candidatos independientes a la Presidencia de la República, como también por primera vez la jornada electoral del primer domingo de junio de ese año se convertirá en algo así como el “superdomingo”, ya que se desarrollarán procesos comiciales con carácter local en 30 entidades de la República, donde se elegirán gobernadores, diputados locales y alcaldías, además de la elección que en todo el país habrá para la elección presidencial y la renovación de la totalidad del Congreso de la Unión.

Con la reforma política del 13 de diciembre de 2013 avalada en la Cámara de Diputados, misma que se publicó en el “Diario Oficial de la Federación” el 10 de febrero de 2014, se transformaron no sólo las reglas de la competencia, sino a las instituciones relacionadas con ésta. La Constitución Política Mexicana sufrió modificaciones como el hecho de permitir la presentación de iniciativas de ley ciudadanas, la consulta popular y las candidaturas ciudadanas, figuras que tuvieron ya su primer ejercicio de prueba a partir del proceso electoral de 2015.

Con esas modificaciones, hoy los partidos políticos ya no son los medios únicos para que un ciudadano se registre para contender por algún cargo de elección popular. En los procesos comiciales de 2015 y 2016, hemos visto nombres de ciudadanos sin partido inscribirse en las boletas electorales y también, bajo esa nueva figura del derecho electoral, en la vida pública se han registrado algunos triunfos políticos relevantes, como el de Jaime Rodríguez “El Bronco”, quien ganó la gubernatura en Nuevo León; Manuel Clouthier Carrillo, actualmente diputado federal en la LXIII Legislatura; José Pedro Kumamoto Aguilar, quien ganó una diputación local en la actual legislatura del estado de Jalisco por el distrito 10.

En el caso de la elección presidencial que se avecina, será este proceso donde de manera formal por primera vez aparezcan en las boletas electorales los nombres de las o los candidatos que reúnan los requisitos para inscribirse bajo la figura de candidatos ciudadanos, y en ese caso ya hay varios nombres que se mencionan que buscarán participar en la jornada electoral sin formar parte de ningún partido político, y en este asunto no podemos dejar de mencionar que en 2004, el politólogo y reconocido académico, Jorge Castañeda, impulsó el movimiento independentista, pero las leyes electorales de entonces no permitían este tipo de participaciones y lo que entonces fue un buen intento, hoy es una realidad.

Para la contienda del año próximo ya se mencionan nombres, algunos de ellos ya en franca promoción para buscar el respaldo y firmas que la ley electoral les exige (el 1 por ciento del padrón electoral, algo así como 850 mil firmas), y en ese caso se encuentran Jorge Castañeda, Pedro Ferriz de Con y más recientemente se apuntó Emilio Álvarez Icaza. Por la vía independiente, también se menciona al gobernador de Nuevo León conocido como “El Bronco”, Jaime Rodríguez y al actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

Ahora sí, la participación de las candidaturas ciudadanas son una realidad y por primera vez en una elección por la silla presidencial estas figuras buscarán convencer a todos aquellos ciudadanos que no se sienten representados en los partidos políticos y anticipan que su participación no será para dejar testimonio de su inclusión sino para hacer historia en una etapa en que todos los partidos políticos sufren de desprestigio y descrédito ante la ciudadanía en general, principalmente por casos de corrupción, compadrazgos, nepotismo, opacidad y falta de transparencia en el ejercicio de recursos públicos.

“No somos de esa clase política que ha dañado al país, de aquellos que nos han quitado la alegría”, señaló Emilio Álvarez Icaza, al presentar su plataforma ciudadana “AHORA”, donde un grupo de personas buscan ser candidatos independientes en la jornada electoral de 2018 y en la cual Álvarez Icaza pretende alcanzar las firmas necesarias para registrarse como candidato ciudadano a la Presidencia de la República.

“El país se está incendiando y los ciudadanos ya no estamos dispuestos a ver ese penoso escenario desde las butacas”, dijo Emilio Álvarez y “Ahora” sí es el momento de ver las cosas de manera diferente. No se trata de reventar las instituciones, sino de hacerlas que funcionen, porque nosotros las pagamos”, dijo en una entrevista el ex ombudsman capitalino y ex secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

No hay duda, el panorama para los partidos políticos no es nada halagüeño por los malos momentos que les han hecho pasar muchos de sus representantes: diputados, gobernadores o presidentes municipales, y en ese escenario no podemos dejar de observar que los aspirantes independientes también juegan a contracorriente, porque de entrada representan una fórmula política de reciente creación y eso también genera desconfianza, pero aún con esas dificultades es probable que el hartazgo que los ciudadano tienen contra los partidos políticos sea de mayor peso a la hora de definir votos, por lo que ante los escándalos y casos de corrupción partidista las opciones ciudadanas parecen ser una buena alternativa en las próximas jornadas electorales.

mariosanmarti@yahoo.com.mx