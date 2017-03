Los antojos de la Regina

La cantante presentará a partir del 10 de marzo y hasta el 1 de abril, en el Teatro Bar El Vicio, un espectáculo musical en el que hará gala de su voz y también de su talento para hacer reír

Arturo Arellano

Regina Orozco es una de esas artistas completas en toda la extensión de la palabra, cantante, actriz, comediante, crítica y espectacular. Ahora regresa al formato que le vio nacer de manera amateur y profesional: El Cabaret, con un espectáculo denominado “Los antojos de la Regina” y es que luego de estar desde hace tiempo a dieta, el único antojo que tiene permitido saciar es el de cantar, ahora se presentarádel 10 de marzo al 1 de abril en el Foro Bar El Vicio.

En conferencia de prensa, Regina Orozco señaló que “estoy a dieta y llevo 10 kilos menos, entonces entre la dieta, hace dos meses me nació el volver a hacer cabaret, porque es el formato en el que empecé aquí (Bar El Vicio) a cantar embarazada de mi hija, en este lugar que era de Salvador Novo. Así que pensé, esta vez quiero cantar y cantar, las canciones de mis discos, porque siempre estreno y pongo cosas, pero ‘Los antojos de la Regina’ o ‘Los antojos de la reina’ como quieran ponerle, es porque quiero y estar en este escenario, estar cerquita otra vez de la gente que ha venido antes a este lugar y de los que vendrán por primera vez”.

Adelantó que “voy a incluir temas de ‘Canciones para lavar los trastos’ y de todos mis discos pero también una sección llamada ‘Regina en el diván’, llevo dos años con este experimento y ha gustado mucho. Le doy a la gente una lista de 50 canciones, con 50 estilos y 50 emociones, sentimientos diferentes, entonces son ellos quienes eligen que canción quieren que cante, en que estilo y bajo que sentimiento de modo que me han llegado a pedir ‘Cantate, ‘Bésame mucho’ en reggaetón y bipolar’ (risas), eso es muy cabaretero y además cuento con el maestro Ricardo Martín, que es capaz de tocar esas 50 canciones, en 50 estilos diferentes y yo de cantarlas en el estado emocional que sea, porque hasta Barney es un estado emocional (risas)”. Reconoce sin embargo que “hay veces que no me salen, hay veces que la improvisación me sale de la fregada y si les digo que mejor me pidan otra cosa. Tengo que estar muy concentrada, ahora si me piden comedia musical, estará medio cucha porque me acabo de romper un pie, pero se hace lo que se puede y se van a divertir”.

Dejó claro que “el cabaret no es table-dance porque la gente escucha cabaret y me preguntan si me voy a encuerar, no, esta vez no. Este formato es íntimo y ocurren cosas mágicas, se habla de lo que está sucediendo emocionalmente y políticamente, aunque ya no crítico tanto, ya no perreo, ahora solo hago observaciones. Aquí sucede la magia que en otros formatos no”.

Adelantó que tendrá participación en una telenovela corta de Televisa, en un nuevo intento de formato de esta empresa “me habló Juan Osorio, me quería ver y la verdad me trató muy bien, muy respetuoso, me pidió hacer un personaje y creo que con tal de que sea algo interesante esta bien, seré una mujer que representa la belleza real sin estereotipos, nada de chica modelo, además mi personaje va a cantar, entonces esta muy bien. Ya es un hecho mi participación”.

El espectáculo se estrena este 10 de marzo en el Foro Bar El Vicio permanecerá ahí hasta el 1 de abril con funciones los viernes y sábados a las 22:00 horas.