Peña Nieto descalifica a sus opositores

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El sábado pasado el momento fue único para Enrique Peña Nieto.

Ahí, ante la cúpula del priísmo de este momento, en el inicio del fin de su mandato, el Presidente de la República regresó a las bases del tricolor para dejar en claro que:

– México se jugará su futuro en las elecciones de 2017 y las del 2018. Al advertirlo, aceptó implícitamente que el PRI puede perder no sólo las gubernaturas y alcaldías en juego en esos procesos, sino la Presidencia de la República.

– Que es mentira el comentario que corre por las venas políticas del país respecto de que, ante el crecimiento de Andrés Manuel López Obrador, ya habría concertado la derrota del PRI en las presidenciales de 2018 en favor de un candidato de “unidad” de esencia panista, arreglo que se supone habría hecho con Ricardo Anaya y Felipe Calderón. ¿Pactar para una derrota del PRI?, ¡Nunca!, afirmó.

– Y en respuesta advirtió: Vamos por todos los cargos en 2017 y 2018. Está en nuestro ADN priísta el competir para ganar, afirmó

Y a sabiendas de que en su caso no se puede separar la figura del Presidente de la República con la del militante partidista, Enrique Peña Nieto analizó y calificó a sus opositores a quienes colocó en el nivel de incapaces y oportunistas, vacíos de propuestas y sin calidad para encabezar ni el poder ni el Estado en México.

Así lo mismo vapuleó al PAN que fustigó a AMLO y desechó al PRD.

“Quedó demostrado en enero de este año que la oposición sigue sin estar lista para ser gobierno. Sin distinción de colores, exhibieron su oportunismo político, demandando subsidiar la gasolina. Evidenciaron su total desconocimiento de las finanzas públicas del país, su falta de visión de Estado o simple y llanamente que están dispuestos a sacrificar la estabilidad económica del país para ganarse un aplauso y un respaldo fácil”, enumeró para encuadrar a cada uno.

Por el contrario, afirmó, el PRI no es un partido que “patea el bote o nada de muertito (como lo hizo Ricardo Anaya con el PAN). No somos el partido que engaña con ilusiones y promueve la división (como lo hizo y hace López Obrador), no; el PRI es el partido de cambio con responsabilidad”, continuó.

Y, contra lo que afirman otros de su mismo partido, Peña Nieto aceptó que sí, que las elecciones de junio en Coahuila, Nayarit, Veracruz y el Estado de México son la antesala de las elecciones de 2018, incluida la Presidencial.

“Lo que se estará decidiendo en las urnas es el futuro de México. Está en riesgo la educación de calidad que merecen nuestros niños; que nuestros jóvenes encuentren un empleo, como hoy lo están haciendo; está en riesgo la modernización de nuestro sector energético y de telecomunicaciones”, enfatizó.

Como acto sobresaliente dentro del festejo del 88 aniversario del PRI, Peña Nieto y Enrique Ochoa Reza entregaron a Manlio Fabio Beltrones la presea Plutarco Elías Calles, el máximo reconocimiento que otorga este partido a sus militantes.

El acto sirvió para dejar impresa la imagen de un reencuentro interno en el PRI, urgido de unidad con sus bases políticas.

La segunda visita de Peña Nieto a la sede nacional del PRI dentro de la presidencia de Ochoa Reza, estuvo enmarcada con la asistencia de los secretarios Miguel Ángel Osorio Chong, sin duda el puntero en la carrera priísta por la candidatura presidencial; Aurelio Nuño, de la SEP; José Antonio Meade, de la SHCP y Pedro Joaquín Coldwell, de Energía.

Al lado de Peña estuvo el senador Emilio Gamboa y un poco más allá el diputado federal César Camacho.

Entre los gobernadores tricolores se vio a Eruviel Ávila, el Estado de México; Omar Fayad, de Hidalgo; Rubén Moreira, de Coahuila y el junior Alejandro Murat, de Oaxaca, entre otros.

No asistieron el apestado José Murat ni el titular de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

REESTRUCTURACIÓN

En los días previos el presidente del PRI Enrique Ochoa Reza ejecutó con precisión una serie de nombramientos con los que hoy lunes el PRI muestra una recomposición a fondo:

El más sobresaliente sin duda fue la muy anunciada inclusión de Claudia Ruiz Massieu, quien fue designada secretaria de Organización sólo para que horas después, por prelación, pasara a ocupar la Secretaría General del partido, cargo que dejó vacante la fulminante renuncia de Carolina Monroy del Mazo.

En senador Arturo Zamora igual asumió la secretaría general de la CNOP en una jugada que dejó fuera de ese cargo al sucio ex gobernador de Oaxaca, José Murat, a quien sin embargo se anunció ex traorficialmente como nuevo presidente de la Fundación Colosio.

MURAT, EL APESTADO

Murat, quien estuvo a punto de ser expulsado del PRI por apoyar a un candidato de la oposición en Oaxaca, fue descartado para encabezar la CNOP ante la ola de inconformidad interna expresada ante Ochoa Reza.

Hoy, esa misma ola ha crecido e involucrando a amplios e importantes sectores externos del PRI como el periodístico, intelectual y académico los cuales no comprenden cómo Ochoa Reza podría designar a Murat, “El Apestado”, cuando fue este sujeto quien llevó a Colosio al sitio donde lo asesinaron.

Todos, dentro y fuera del tricolor saben que este nombramiento distorsionaría no sólo el mensaje mismo del presidente Enrique Peña Nieto en el 88 aniversario del PRI y la reestructuración emprendida en la cúpula del partido por Ochoa Reza.

Quedaría para la historia de Ochoa Reza el haber ligado su nombre y liderazgo a la inclusión de uno de los políticos más deleznables del país.

“Sería la confirmación de que el PRI con Ochoa Reza sigue siendo un partido corrupto… que promueve a lo peor de la política…”, afirmó un viejo y apreciado dirigente.

De seguir adelante la decisión de colocarlo en la Fundación Colosio, Murat, “El Apestoso”, sería quien tuviera bajo su responsabilidad el desarrollo de las plataformas electorales de los candidatos priístas en 2017 y 2018, incluido el presidencial.

“¿Por qué insiste Ochoa Reza en ligar su futuro a una de las más oscuras historias del viejo priísmo?… Sería bueno que a Murat mejor lo premiara con un consulado en, por ejemplo, Mongolia o las islas Malvinas, donde no pueda transar a nadie… ¡Sí… lo más lejos de México!”, afirmó el mismo militante.

¿MENSAJE ANTICIPADO?

Al amparo de toda una ola de informaciones políticas, nacionales e internacionales, el presidente Enrique Peña Nieto designó durante el fin de la semana a la diputada mexiquense Laura Barrera Fortoul, como Directora General del Sistema Nacional DIF en sustitución de Laura Vargas Carrillo.

Ocurre que la directora saliente es la esposa del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

En este contexto de reacomodos y preparativos para las nuevas batallas la titularidad de Laura Vargas Carrillo en el DIF no encuadraba dentro de un posible destape de su marido como candidato a la Presidencia de la República, cosa que deberá ocurrir hacia fines de este año.

¿Será un aviso?

