Entre sapos regresa en grande

La obra se presenta todos los martes en el Teatro Julio Prieto (Xola), dando por fin el salto a un formato mayor

Arturo Arellano

“Entre sapos” es una obra escrita y protagonizada por Alejandra Morán, quien comparte el escenario con Javier de la Vega. La puesta en escena narra la historia de una mujer pasada de los 40 años y a quien no le ha ido bien en el amor. Lo anterior lo logran a través de canciones, pero rompiendo el esquema de la comedia musical. La obra se presenta todos los martes en el Teatro Julio Prieto (Xola).

Para dar detalles de esta obra y de proyectos próximos, Alejandra Morán y Javier de la Vega visitaron la redacción de DIARIO IMAGEN, donde se congratularon de haber podido dar el salto del Foro Rodolfo Usigli a un formato más grande en el Teatro Julio Prieto (Xola). “Sembramos durante ocho meses en el Rodolfo Usigli y esa siembra está fructificando, también estuvimos en el Teatro NH en enero, durante tres fines de semana y nos fue muy bien. Ahora en el Xola que es un teatro tan grande ha sido un reto, no sabíamos a qué nos enfrentábamos, pero la gente responde de manera increíble y hemos tenido funciones llena”, dijo la talentosa Alejandra Morán.

Javier de la Vega agregó “cambia un poco el formato, aquí la iluminación es otra, más músicos, tenemos hasta un piano de cola, la puesta en escena se vuelve más especial y elegante, muy fino todo. Sobre todo tener un auditorio tan grande y lleno de gente te mueve muchas cosas, hay que hacer todo más grande, desde las coreografías, los trazos, todo se engrandece para bien”. El siguiente reto es lograr un día de mayor afluencia en los teatros. “Nos gustaría que este espacio o cualquier otro que se nos ofrezca, nos permitiera presentarnos en fines de semana, estamos ansiosos, deseosos y ávidos, el mismo público lo pide”.

Nos contaron en exclusiva los adelantos en relación a su siguiente proyecto “Teenderella”, “ya está casi terminada, incluso con elenco, es una obra para niños y adolescentes, con muchos valores y música, pero no por decir las cosas cantadas, sino con canciones y covers, además de títulos originales, autoría de Javier de la Vega. Es la historia de una adolescente, queremos transmitir que los cuentos de hadas no existen, somos gente de carne y hueso y que nadie es tan malo, ni tan bueno, la madrastra no precisamente es una bruja, no todo tiene que ser aspiracional”, dijo y adelantó que tendrán temas de Jesse y Joy, Taylor Swift, entre otros, sumados a los inéditos,

Javier de la Vega explicó que “Teenderella” será una comedia con tintes de profundidad, pero algo muy cuidado, porque se tiende mucho a trivializar cuando se hace algo para adolescentes. Estamos conscientes de nuestras edades y de que muchas veces se minimizan los problemas de los niños y los jóvenes, pero realmente son los mismos que tienes de adulto, solo que en diferentes etapas, pero igual se trata de sentirte querido, de pertenecer, tener en paz tus fantasmas, cumplir sueños”.

En tanto, Alejandra Morán dijo que “cada 5 u 8 años vas teniendo transiciones importantes en tu vida, tienes cambios, es muy exacta la vida. Una terapeuta me enseñó eso y que la vida no es blanca ni negra, sino de colores y uno se acomoda al tiempo en que estás viviendo, pero siguen siendo las mismas problemáticas, el amor, la familia, el dinero, sueños, éxitos”.

“Teenderella” sera tentativamente estrenada en este primer semestre del año, cuando se encuentre un productor interesado en contar la historia. “Es la historia de una chica de 17 años, que se llama Jesse, pero tiene su madrastra, es una historia basada en cenicienta pero en un giro moderno y muy interesante, ‘Teenderella’ no está buscando al príncipe azul, ni irá a un baile, sino que tratará de entrar a un reality show y ser una pop star”.

“Entre sapos” continúa con funciones todos los martes en el Teatro Julio Prieto, Xola.