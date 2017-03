Abel Pintos, por fin en México, con “11”

El argentino se presentará el 6 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional

Arturo Arellano

Abel Pintos es un extraordinario y exitoso cantautor argentino, cuya carrera le ha llevado por cada rincón de su patria, es por ello que a petición de su público mexicano, ha decidido dar el paso y llegar por primera vez a nuestro país para presentarse el 6 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Abel Pintos se dijo emocionado de este encuentro, pero primero platicó de su disco “fue grabado entre Madrid y Londres, contiene 11 canciones escritas por mí y por mi hermano Ariel. Es mi décimo primer disco y fue producido por el reconocido productor Martín Terefe y el español Leiva. Todo giraba alrededor del número 11 por ello decidí llamarlo así. En las letras hablo de dónde han quedado las relaciones personales en la actualidad, con todos los cambios que existen. Lo mismo de la individualidad e independencia de cada parte en una pareja, que debe respetarse para lograr una relación exitosa, se trata de eso, de respeto y amor, no de lo que se pueda obtener materialmente”.

Con su llegada a México, Abel Pintos señaló que “llevo 20 años en Argentina haciendo música y recorriendo todo el país, ganándome a la gente. No me gusta llegar a pedir, me gusta que los países me abran las puertas, por ello no fue una elección haber demorado tanto en llegar a México. Hace treinta años lo que quería era comerme al mundo y hacía todo al mismo tiempo, pero con los años he aprendido a ser paciente, que las cosas se den cuando se tengan que dar, ya no corro, por eso creo que éste es el momento justo para llegar a México, ahora sigue seguir teniendo presencia y mostrarme con loa medios para eventualmente regresar a seguir haciendo fechas”

Aseguró que “la gente ha abrazado muy bien el disco, están conmigo, se escuchan conmigo, por eso he decidido venir a presentarme y brindar mi respeto por ellos, será un concierto íntimo en acústico. Voy a hacer un concierto en dos partes, primero un recorrido por los temas de mi carrera, porque es la primera vez que estoy en México y querrán escuchar canciones de antes, para después hacer la presentación como es de ‘11’, con cada tema”.

Viniendo de tocar en el recinto mas importante de Argentina, el Luna Park, refirió que “cada concierto para mí es importante, tiene una energía especial y única, pero los vivo con la misma intensidad, puedo tocar en un estadio en Argentina y lo único que cambia es el formato, ahora vengo al Lunario del Auditorio Nacional que es más íntimo y pequeño, pero por ello venimos en acústico a ver de cerca a la gente, a conocernos”.

Se declara amante de todas las expresiones artísticas por lo que refiere que “me dedico a la música porque es lo más adecuado para mí, pero me gusta todo tipo de arte, en tanto creo que la música se adapta muy bien a cualquier otra vertiente y sí me gustaría de pronto incursionar en el cine y musicalizar películas, pero es algo que el tiempo dirá”.

Por último, indicó que es un hombre interesado por su sociedad “me gusta involucrarme con fundaciones que ayudan a niños y demás, pero en otros sectores creo que podemos generar cambios desde la profesión de cada quien, yo hago canciones esperando que le sirvan a alguien más, para pensar, reflexionar o desahogarse, desde se puede ayudar”.

El disco “11” de Abel Pintos ya está disponible tanto en formato físico como digital y su presentación será el 6 de abril próximo en el Lunario del Auditorio Nacional. Abel Pintos invita a nuestros lectores a estar pendientes de sus redes sociales, pues durante esta visita se organizará un evento para convivir con sus fans mexicanos.