Mosy, músico de Ritmo Peligroso, promueve Castillos

Prepara nuevo show de Mosy & Friends para el 1 de abril, con invitados como “Doctor Shenka” y María Barracuda

Arturo Arellano

Mosy está de regreso para sorprender a propios y extraños con el video de su más recién te sencillo “Castillos”, el cual se desprende de su nuevo disco “Elementos”, en el que cuenta con la colaboración de grandes amigos rockeros. Aunado a esto, Mosy ya tiene listo un show para promover el sencillo y el álbum, mismo que tendrá efecto el próximo 1 de abril en el Rock & Road, donde se dará cita acompañado de algunos colegas que tocarán y cantarán con él, entre ellos “Dr. Shenka”, de Panteón Rococó, María Barracuda, entre otros

Mosy y su banda ofrecieron una conferencia de prensa, también con la presencia de Skype de Piro, que es coautor del sencillo “Castillos” y colaboró en el resto del disco. Mosy dijo “estamos muy contentos con el disco ‘Elementos’, trabajamos mucho con Piro, a la distancia que es una manera diferente de trabajar, pero también suena chido. Llevamos tres años desde que empezamos a proyectarnos con el disco y ahora a su salida ha sido muy bien recibido”. A esto, Piro agregó que “esto resulta no solo de la amistad, sino del respeto que le tengo a Mosy como músico, tenemos buena química para hacer música y la reflejamos en este tipo de proyectos. Lo mismo en las presentaciones en vivo”.

Sobre el video de “Castillos”, en el que se relata la vida de un hombre ensimismado en su propio mundo, Mosy argumentó que “es una idea que hemos venido trabajando desde hace medio año casi, yo tenía la idea de hacerlo con una muñeca inflable, hicimos pruebas pero ningún experimento resultó. Así que me junté con Niko, el productor del video, que hizo lo que yo no pude, aterrizó las ideas, platicamos y es como hicimos el video en forma”.

Niko, presente en la conferencia, explicó “grabar con una muñeca inflable es una locura, hay que encontrar un tono que no quede en lo gracioso, porque el tema no lo es, así que decidimos lanzarnos a trabajar y grabar de manera inmediata, nos fuimos juntos a comprar una muñeca y nos atrevimos, personalmente estoy supeconforme del resultado, porque es un video que retrata el momento, manteniendo lo fresco de la inmediatez y así salió”.

Aclaro también que “no es un deseo oscuro, en la rola el personaje se trata de alguien demasiado metido en sí mismo, por ello lo hicimos todo en en un solo cuarto, donde se fabrica sus propios castillos, de pronto quiere salir, pero no puede, intenta y no lo logra, es esa crisis existencial que nada tiene que ver con el morbo”.

A lo anterior, Mosy agregó “el concepto de la canción habla también de una relación que no existe, la situación habla de ese concepto, son castillos en el aire. La muchacha que sale es una actriz que se llama Constanza y emula esa relación en la que estás y no estás, por ello se convierte después en una muñeca”.

Sobre el concierto Mosy & Friends, pactado para el 1 de abril en el Rock & Road, Piro adelantó “es muy refrescante colaborar y participar en este tipo de eventos, te sirven para tocar canciones que a lo mejor no pudimos tocar de jóvenes. Que canción quisiste tocar siempre, que no pudiste, pero querías hacerlo para demostrarte como artista, de eso se trata, de divertirse, no estar tan solemne y jugar con las canciones. Por eso vienen colegas como Shenka, Kazz, y otros que traen su toque de frescura y a pesar de que jugamos e improvisamos, son meses de ensayo para poder hacerlo bien”.

Además de este show del 1 de abril, Mosy tocó en el segundo piso a beneficio de niños con síndrome de Down; en 10 días se lanzará su canal de Vevo, donde pondrán no solo sus videos, sino clases de guitarra impartidas por el propio Mosy. Tanto el sencillo como el disco completo ya se encuentran disponibles en plataformas digitales.