Deportación criminal

Desde el portal

Ángel Soriano

La administración del presidente estadunidense Donald Trump cayó en una actitud francamente criminal al destruir a miles de familias de indocumentados radicadas en la Unión Americana al expulsarlos de un país que no debe ser “propiedad” de unos cuantos, sino que pertenece a la humanidad, pues ha sido siempre bastión de libertad y refugio de perseguidos de todo el mundo, que se habían acogido a la bandera humanitaria del vecino país.

Al actuar como dictador y asumirse como dueño del territorio estadunidense, Trump atenta contra los más elementales derechos humanos, y más de niños indefensos a quienes se les arreba a sus padres y se destruye sus hogares, y que encuentran ahora el infierno de lo que pudo haber sido el sueño americano. Seguramente que ni los ciudadanos sin documentos, ni sus familias, ni las organizaciones internacionales permitirán semejante atropello y lo más fácil sería echar al magnate del poder.

Los propósitos de aislar del mundo a la Unión Americana seguramente chocará con los afanes de libertad de los ciudadanos amantes de la libertad que no conocen muros ni límites divisorios para mantener la fraternidad entre pueblos, sociedades y comunidades diversas que en la pluralidad de culturas y diversidad de razas conviven con un solo propósito: servir a sus semejantes en la libertad y en el respeto a sus orígenes y a su cultura.

Trump chocará con su propio muro al atentar contra seres indefensos, como son los niños, sobre los cuales se cometen infinidad de abusos, entre otros, como ocurre en nuestro país, el de ser víctimas de ser entregados a matrimonios gay sin previa consulta, sin su opinión, y con sólo el abuso del poder para tomar decisiones que no les corresponde. Se impone el respeto a la niñez del mundo.

TURBULENCIAS

Reconocimiento a mujeres mexiquenses

El Instituto de Administración Pública del Edomex que dirige Mauricio Valdés Rodríguez. entregó reconocimientos a 20 destacadas mujeres mexiquenses, por su trayectoria en el ámbito público y su aportación a la construcción de la igualdad, entre ellas Carolina Monroy del Mazo, María Elena Barrera Tapia, Laura Pavón Jaramillo, Mercedes Colín Guadarrama, Marcela Velasco González; Ana Lilia Herrera Anzaldo, Rosalinda Elizabeth Benítez González, Luz María Zarza Delgado, Isis Ávila Muñoz, Blanca Esthela Mercado Rodríguez, Yolanda Sentíes Echeverría, Elizabeth Dávila Chávez, Isabel Orive Gutiérrez y Ada Esthela Rosales Morales…Y también en el marco del Día Internacional de la Mujer el edil de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas inauguró la exposición colectiva denominada “Mujeres” en la cual participa su esposa Lorena Córdova Brena con dos obras de paisajes que plasmó gracias a la inspiración de su maestro Abelardo López…A más tardar el próximo 20 de marzo, el Comité Técnico de Evaluación deberá remitir a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la relación y los expedientes de los 151 candidatos (incluidos en las listas separadas de aspirantes seleccionados) a consejeros electorales, y no el 13 de marzo como se había establecido; esto permitirá un examen más minucioso, acordó el pleno cameral…Durante la sesión de ayer en la Cámara de Diputados se guardó un minuto de silencio en memoria del ex secretario de Hacienda y de Turismo, Jesús Silva Herzog Flores, que murió a los 81 años de edad;fue fundador del Infonavit y embajador de México en EU y España, ex aspirante presidencial y a la Jefatura de Gobierno del otrora DF…

