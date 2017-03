Welcoming the world ¿será suficiente?

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Nueva York, Estados Unidos.- El reto para la Gran Manzana, la ciudad más importante de los Estados Unidos en diversos sentidos es amplio, especialmente tras la asunción de Donald Trump a la presidencia de aquel país, el cambio en las políticas migratorias y sobre todo, la imagen que el propio Trump está proyectando, siendo Nueva York su ciudad sede.

En el marco del vuelo inaugural de la aerolínea mexicana Volaris, tuvimos oportunidad de conversar en el Consulado General de México en esta ciudad con Chris Heywood, vicepresidente global de comunicaciones de la corporanción NYC Go, encargada de la promoción turística de la ciudad.

En el entendido de la coyuntura actual, aseguró que Nueva York le da una cálida bienvenida a los mexicanos (….) somos una ciudad fundada y desarrollada por inmigrantes (…) lamentamos la situación actual pero seguimos dando la bienvenida al mundo, por ello instrumentamos nuestra campaña “welcoming the world” (dando la bienvenida al mundo) en nuestra ciudad.

En México el tema no se ha abordado con seriedad por parte de algunas representaciones de diversos destinos estadounidenses, no hay posicionamientos oficiales y el tema ni siquiera se toca, parecieran apostarle a la corta memoria de los viajeros mexicanos o bien, a que la coyuntura pase rápidamente.

Lamentablemente lo peor está aún por venir en términos numéricos de viajes a la Unión Americana si no se toman acciones concretas.

De acuerdo a información publicada por El Universal, el año pasado 12.7 millones de extranjeros visitaron Nueva York, es decir, casi 21 por ciento de los 60.7 millones de visitantes en total que llegaron a esta ciudad en 2016.

La misma publicación informa que las autoridades turísticas neoyorquinas estiman que 300 mil extranjeros dejarán de viajar este año a Nueva York, dejando de captar 600 millones de dólares para los empresarios locales.

Es un reto mayúsculo porque, en efecto Nueva York se renueva y cuenta con todos los elementos de una urbe con una visión turística a largo plazo, el proyecto que se está construyendo en Staten Island al sur de Manhattan mostrará otra cara de esta ciudad, sin embargo las decisiones federales en manos del neoyorquino Trump ponen una loza distinta a diario para efectos de imagen de país y promoción turística internacional.

En los Estados Unidos los gobiernos de las ciudades y estados pueden distar de la visión federal, en ello me parece deberán centrar su estrategia que, será digna de estudios en lo futuro tras conocer su resultado el año entrante.

Por lo pronto NYC Go no se queda con los brazos cruzados, resta ver si le alcanzará con estos esfuerzos, no sólo frente al mercado mexicano —que es de los más importantes—, sino a nivel global.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio1977