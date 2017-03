Sábados de comedia con Pedro Romo

El actor celebra 40 años de trayectoria con un show que presentará todos los sábados en el restaurante bar La Bistecchiera

Asael Grande

En 40 años de trayectoria, Pedro Romo puede jactarse de arrancar sonrisas a todo tipo de público, desde “La risa en vacaciones” –de las cintas mexicanas más taquilleras con su personaje de ciego, que lo sigue acompañado en sus sketches-, hasta numerosos programas de televisión y variadas giras teatrales en México y Estados Unidos, como la más reciente, “La Semecienta”.

Pero lejos de la fama, Pedro Romo es agradecido con el escenario y para festejar sus cuatro décadas como comediante, ha decidido abrir y compartir fuentes de trabajo con otros compañeros de su profesión, por lo que inicia los “Sábados de Comedia” al Sur de la Ciudad de México, en el restaurante bar La Bistecchiera.

“Este 2017 lo empezamos con mucha energía, con muchas ganas de trabajar, de llevar comedia a todos lados, celebrando cuarenta años de trayectoria, llevamos cuatro semanas de que abrimos el lugar de “Sábados de Comedia” en el restaurante bar La Bistecchiera, en la carretera Picacho-Ajusco, y vamos a hacer nuestra presentación de inauguración oficial este próximo sábado 11 de marzo, todos los sábados tenemos tres comediantes diferentes, el día de la inauguración vamos a trabajar en escena Ruth Mendoza, luego un servidor, y cierra Pepe Caravell, un imitador, y llevamos de padrinos a Edson Zúñiga “El Compayito”, a Raquel Garza, “La Secretaria”, y a Dorismar, entonces va a estar muy padre”, dijo el actor en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Respecto a la comedia que se hace actualmente, el actor y comediante mexicano destacó que “el stand up está mal enfocado, el stand up somos todos los que nos paramos ante un micrófono, el stand up se crea en Estados Unidos como una improvisación, y en México lo manejan mucho con rutinas escritas, que es lo mismo que hacemos los que nos llaman humoristas, cuentachistes o rutineros, hacemos una rutina que vamos metiéndole plática con la gente, algo de improvisación, algo de comedia, chistes, y se hace una mezcla muy padre”.

Romo ha protagonizado, en muchas comedias como “Skimo”, “Vecinos” y “Yo amo a Juan querendón”, y telenovelas como “Abrázame muy fuerte” y “Por tu amor”. “Yo disfruto mi carrera, soy un aficionado de la actuación, y en cada trabajo doy todo, cada trabajo me ha dejado una enseñanza, yo empecé haciendo teatro, y me encanta hacer teatro, el teatro es parte esencial para cualquier actor que quiera hacer cine, teatro o televisión, sigo haciendo teatro, escribo algunas rutinas de las que yo hago, adoro el cine, el cine fue el que me dio a conocer a nivel masivo como comediante y actor, el centro nocturno me fascina, cada medio me ha ido dejando algo, la televisión me dio fama, el teatro me dio experiencia, el centro nocturno me ha dejado muchas satisfacciones de trabajar con un público tan cerca, tan difícil, pero con ganas de reírse y sentirse parte del espectáculo mismo”, finalizó.