Van Morrison, Pete Townshend y Keith Richards

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Tres grandes obras de la música

“En la Ruta de las Letras” trae para ti la presentación de tres obras de la música, editadas por Malpaso Ediciones: “Toma Interior, Van Morrison”, letras escogidas por Van Morrison; “Who I Am: memorias” (de Pete Townshend), y “Gus y yo, la historia de mi abuelo y mi primera guitarra” (de Keith Richards, con ilustraciones de Theodora Richards):

Van Morrison: Toma Interior

Cantante, cantautor, escritor, poeta, productor discográfico y multinstrumentista, considerado por muchos como uno de los cantautores más importantes del siglo XX, Van Morrison brinda en una obra, su lírica fundamental, las letras más representativas de su obra, que comenzó con el grupo Them, y su clásico tema Gloria.

Este cancionero (en edición bilingüe), prologado por Ian Rankin, y con introducción de Eamonn Hughes, traducido por Miquel Izquierdo, reúne los mejores textos de Van Morrison, uno de los bardos del rock: desde los éxitos de los Them, pasando por los legendario álbumes Astral Weeks, y Moondance.

Pete Townshend: Who I am: memorias

Cerebro y ariete de una de una de las bandas más influyentes de la década de 1960 y de 1970 (The Who), Pete Townshend, cuenta de un modo singular la transformación del rock desde sus orígenes, a la vez que plasma su autobiografía, que lo convierte en un gran escritor. Traducido por Miquel Izquierdo, en Who I am: memorias, Townshend es también el creador introvertido, el chico extraviado y el hombre roto que intenta comprender sus flaquezas para sobrevivir a sí mismo. De todo ello ofrece testimonio Who I Am, una de las memorias más auténticas y ambiciosas que se haya escrito nunca en el Olimpo de la música popular.

Keith Richards: Gus y yo, la historia de mi abuelo y mi primera guitarra

El legendario guitarrista de los Rolling Stones, controversial y polémico, entra con Gus y yo, la historia de mi abuelo y mi primera guitarra, en una faceta nunca antes conocida para un público infantil. Ilustrado por su hija Theodora Richards, ‘Gus & Yo: La historia de mi abuelo y mi primera guitarra’, escrito en colaboración con Barnaby Harris y Bill Shapiro, aborda la infancia de integrante del grupo inglés, y la relación con su abuelo, Theodore Augustus Dupree, intérprete de jazz y responsable de a Richards a la música.

