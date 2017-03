Úrsula Castillejos, una promesa actoral

Está en la mira de Luis Mandoki y Edward James Olmos, para participar como co-estelar en alguno de sus próximos proyectos en el cine

Asael Grande

La juvenil actriz mexicana Úrsula Castillejos, quien radica en la ciudad de Los Ángeles, ha demostrado desde niña sus habilidades en la actuación, por lo que participó en varias pastorelas escolares, asimismo, es una actriz polifacética de 24 años, egresada del Colegio de Teatro de Ciudad Universitaria (UNAM, 2016), que suma en su aprendizaje experiencias en The American Academy of Dramatic Arts en Los Ángeles, y su pasión por el canto: “vengo a México, aprovechando que la semana es el springbreak en Estados Unidos, y como toda mi familia es de México, entonces vengo a visitarlos, y a realizar un casting para una serie mexicana, llamada Hasta la cima, dijo la actriz en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Con estudios en arte dramático en una de las escuelas más famosas de Hollywood, Úrsula está en la mira del cineasta mexicano Luis Mandoki y el reconocido actor y director estadunidense Edward James Olmos para participar como coestelar en alguno de sus próximos proyectos fílmicos: “a Luis Mandoki lo conozco del Club France, él juega tenis, y a James Olmos lo conocí en Los Ángeles, de hecho en la American Academy of Dramatic Arts, ellos han llevado conferencias con gente del medio, a explicar a los alumnos, de ahí lo conocí, y se generó en una plática el poder trabajar en una película sobre Juan Diego”, comentó la también cantante a este diario.

Castillejos continúa sus estudios en arte dramático en una de las escuelas más famosas de Hollywood. De igual forma, ha participado en obras de teatro clásico como “Prólogo de la fierecilla domada” y una adaptación de “Hamlet”, ambas de Shakespeare, así como “Las visiones de la muerte” y “La venganza de Tamar”, de Calderón de la Barca: “me gusta el canto, pero todo lo que sea relativo al arte me encanta, lo que más me gusta es actuar, si llegara a cantar me gustaría incursionar en el pop, la balada, siempre me ha gustado mucho la música de los años 90”, agregó Casrtillejos, quien en teatro moderno ha participado en el innovador Teatro Íntimo con La Culpa no es de Cupido y en creaciones colectivas como Ciudad sin hombres, Juana Barraza y Seasons of Love en LA.

En televisión participó en el capítulo de Amor incondicional del programa Lo que callamos las mujeres, de TV Azteca, y también ha participado en varios cortometrajes universitarios.

Además de la actuación también tiene habilidades para el canto, por lo que se ha presentado como cantante invitada especial en La Feria de Huehuetoca y Las Voces del Naucalli. Es igualmente escritora e inspirada guionista de una serie para TV llamada El Léxico sí importa. Añade a estas cualidades y ocupaciones su entrañable amor por el deporte y su curiosidad por descubrir y participar en actividades nuevas.