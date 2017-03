El Zombie “morderá fuerte” con su ska fusión en el Vive Latino

La banda argentina se presentará por primera vez en el festival, donde ya han hecho historia varios compatriotas del mismo género musical

Arturo Arellano

El Zombie es una banda de ska fusión argentina, que se encuentra celebrando su primer arribo al escenario del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, pero no lo harán con las manos vacías, pues traen consigo un nuevo material discografico titulado “Amanece”, que aseguran es una mezcla de su tradicional ska, pero con ingredientes extras que hacen de cada melodía algo único.

Para dar más detalles al respecto, Guille Vega, guitarrista y cantante de la banda concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, en la que de entrada dijo “estamos muy contentos de que se nos ha permitido participar de esta carta, del evento de música y rock más importante de latinoamerica, será un show único, no vemos la hora de salir de viaje y dirigirnos a México. Estamos preparando unespectáculo agresivo, para bailar, estamos ensayando de sol a sol y aseguramos que las canciones que van a formar parte del repertorio harán de nuestra participación algo intenso de principio a fin. Tendremos canciones de nuestros discos pasados y por supuesto del nuevo”.

“Amanece” es el nombre de su nuevo material y está por salir a la venta, justamente una semana antes de su presentación en Vive Latino “Además del disco nuevo, nos daremos la oportunidad de tocar una canción nueva, inédita que seguramente formará parte del disco siguiente a ‘Amanece’, uno que planeamos para el siguiente año”.

Indicó que su música “habla de injusticia, de cómo la llevamos mal con los gobiernos, porque no hacen bien su trabajo, pero aún no han logrado hacernos ver divididos por la injusticia. La veta social es particular por lo que ha sucedido en Latinoamérica en los últimos 10 años, hoy le duele la cabeza a unos, mañana a otros y hay que estarlo diciendo, que los latinos estemos unidos para salir adelante. Es muy importante la parte social, pero hablamos de muchas otras cosas. Tenemos muchos ritmos, aristas y colores”.

Señaló que si bien “el ska es un género que no tuvo mucho espacio en Argentina, el reggae sí lo tuvo y el ska es como su primo hermano, fue de ahí que surgieron muchas bandas, como Fabulosos Cadillacs, Auténticos Decadentes, a nosotros nos tocó vivir la separación de los Cadillacs ahora vemos su regreso y como banda hemos sido muy influenciados. Pero también de bandas mexicanas como Inspector, que es una agrupación icónica en el género, lo mismo Panteón Rococó, Sekta Kore, un poco también Molotov, aunque ellos no hacen ska, es algo más de rock duro. En tanto podemos decir que de México nos gustan hasta los corridos, nos divierten mucho, quizá no haya influencia de esto en lo musical, pero sí en lo satírico de algunas letras”.

De su aporte como artistas a la ola del ska latinoamericano indicó que “la diferencia es que no hacemos ska a secas, fusionamos el ritmo con fuerza hacia donde otros no lo han hecho, como al swing, reggae, bossa nova, ese elemento versátil que le hace falta, queremos dárselo nosotros”. Su participación en el Festival Vive Latino será en punto de las 19:00 horas en la Carpa Intolerante, el sábado 18 de marzo.