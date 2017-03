Sofía Lama brillará en “Guerra de ídolos”

La actriz interpreta a “Gilda Solar” y se espera un éxito tal, que ya se piensa en una segunda temporada

Arturo Arellano

Sofía Lama es una destacada actriz mexicana que se ha desempeñado en las diferentes vertientes de esta disciplina, figurando en escenarios teatrales, foros de televisión y locaciones de cine, logrando así colocarse como una de las actrices más requeridas del gremio. En esta ocasión Sofía nos comparte su emoción al poder ser parte de la serie “Guerra de ídolos”en la que realizará el papel de “Gilda Solar”, hermana del protagonista de la historia interpretado por Alberto Guerra. La serie es una coproducción de Fox y Telemundo, y se tiene previsto su estreno en Estados Unidos para este mes de abril, mientras que para México aún no tiene fecha de salida, pero sería a través de alguna plataforma de televisión de paga.

La guapa actriz platicó entrevista con DIARIOIMAGEN, “me siento contenta de ser parte de esta evolución de la televisión que se está dando en los últimos años. En este caso con ‘Guerra de ídolos’ una serie musical en la que hago el papel de “Gilda”, hermana del protagonista que es Alberto Guerra. Soy una doctora, pero mi familia es dueña de una disquera, en la que hacemos artistas, sin embargo, soy la única de todos los hermanos, que no se dedica a la música. En tanto, después “Gilda” se ve en la necesidad de sacrificar su carrera, por continuar en la disquera”. Agregó que no ha sido tarea sencilla interpretar a una doctora “de entrada ha sido complicado en la memoria, porque tengo textos de medicina, tengo que hablar como doctora, palabras que no conozco, así que tengo que investigar y cuando estoy en el set con escenas en el hospital, debe haber un doctor me ayuda a hacer mis escenas de una manera más real”.

De la trama general de la historia adelantó que “es una historia de sacrificio y pasión, coproducción de Telemundo y Fox, se trata de todo lo que tiene pasar un artista para llegar a la cima. Es complicado el medio y aquí se ve que quien llega es porque lo tiene todo, incluyendo paciencia, talento y astucia, que demuestre que es artista de verdad. No son historias completas de artistas reales, pero se basó en pasajes de la vida de algunos como Valentín Elizalde, por ejemplo, pero hay de todo, pop, en el caso de María León, que también protagoniza la serie y está encantada con el personaje, porque ella sabe que así es el medio”.

Indicó que si bien se están produciendo muchas series en la actualidad, hace falta que se traten temas diferentes y no saturar el mercado con temas como el narco solamente “hay mucho talento y creatividad en México, escritores, directores y actores, a veces no me gusta eso de que se hace el mismo tema, una y otra vez, creo que debe haber alguien que rompa ese tipo de cosas y que la gente apoye otro tipo de historias. Las narcoseries, por ejemplo son buenas e interesantes, pero no podemos seguir enalteciendo y engrandeciendo a esta gente que tiene a nuestro país al borde del abismo, por el contrario hay que enaltecer a otro tipo de personas, como en este caso son los artistas y cantantes, que llevan alegría a los hogares con su trabajo”.

Finalmente, declaró que este proyecto le tiene ocupada al cien, por lo que no tiene tiempo para otros compromisos por el momento, lo mismo aseguró que la segunda temporada de “Guerra de ídolos” esta concretada en un 80%, mientras que el estreno de la primera se tiene previsto en Estados Unidos para el mes de abril y aún no hay fecha para México.