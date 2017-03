José Riaza disfrutará de “Despertares” en México

El español lanza nuevo disco y su sencillo “Construí”, con lo que tendrá gira en nuestro país a partir de abril

Arturo Arellano

José Riaza es un extraordinario músico madrileño que se encuentra de paso por México con el interés de dar a conocer su más reciente material discográfico titulado “Despertares”, del cual se desprende su primer corte “Construí”, que además ya cuenta con un video que será mundialmente lanzado a través de plataformas digitales este viernes 10 de marzo. A la par, Riaza prepara una gira para el mes de abril, durante la que visitará diferentes rincones de la República Mexicana.

Durante un showcase exclusivo para medios de comunicación, Riaza ofreció detalles en relación a su disco y gira, no sin antes recordar un poco de lo que ha sido su recorrido en la música y por supuesto su llegada a México. “Nací en Madrid, rodeado de música, mi padre hacía esa liturgia de abrir los discos, escuchar las canciones, desmenuzar las letras y traducirlas, de manera que la música fue algo que me impactó, porque me daba la oportunidad de ser quien soy, así que empecé a escribir canciones a los 6 años, primero para la niña que me gustaba, luego sobre las películas que veía, lo mismo para molestar a mis maestros. Luego en la secundaria me porte muy mal y me metieron a un internado de curas, pero me echaron pronto, saliendo mi padre me dijo, que si no estudiaba, debía trabajar y es entonces que empiezo mi formación en la música, en el Metro, aprendiendo de grandes músicos, pidiendo dinero, así empecé”.

Sobre su primera visita a México explicó que “recibí un correo de una banda mexicana, que haría su primera gira en Europa, yo estaba muy bien acomodado en el medio donde ellos querían presentarse, así que les ayudé, hicimos varias fechas allá, logramos una buena amistad, tanto que me di cuenta de que los mexicanos y españoles tenemos el mismo sentido del humor y gustos musicales. No quedó otro camino que venir a este país tan hermoso en el que ahora hago el esfuerzo por colocar mi música”.

Ahora en este regreso al país asegura que “México ha sido shock total, me ha hecho ver la vida como ustedes lo hacen, que son capaces de extraer lo mejor de cada día, incluso cuando son días malos. Todo eso ahora lo plasmo en mis canciones y es lo que me trae a donde estoy el día de hoy, pretendo hacer sentir bien a la gente con mi música ese es el propósito. Le canto al amigo y al enemigo; al enemigo y al indiferente, porque finalmente esos son los fines de la música, puede cambiar la vida de alguien, como en su momento grandes canciones lo hicieron conmigo, de modo que sería genial ser un faro en la vida de las personas”.

Refirió como influencias a bandas como Metallica y Los Beatles, mientras que de cantautores recordó a Jose Alfredo Jiménez, Chavela Vargas y Joaquín Sabina. “Tal vez en este disco no se note, porque es más rockero, pero llevo escribiendo música toda mi vida. He compuesto para norteño, banda, no me peleo con nada, porque creo que en vez de buscar géneros y separar, debemos unir, porque la música es un lenguaje universal”. Concluyó diciendo que la gira “Despertares” arrancará en el mes de abril y las fechas se van a dar a conocer en redes sociales. Mientras tanto el video y el sencillo “Construí” ya esta disponible en plataformas digitales.