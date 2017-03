Extorsionador y además cínico

En un inicio, parecía que la historia se trataba, no solo de un hombre valiente, sin temor a denunciar los presuntos actos de corrupción de funcionarios y ex funcionaros públicos, sino casi casi del héroe de la película. Le hablo a usted del empresario de Playa del Carmen, Carlos Mimenza Novelo, que en las últimas semanas emprendió una guerra mediática en redes sociales y medios de comunicación con denuncias en contra de quienes fueron sus amigos y compañeros de toda la vida, a los que ahora después de 17 años de fraterna amistad, señala de corruptos.

La novela de amor, odio y rencor -jijijijijiji-, inició cuando a mediados del mes de enero pasado, en su cuenta de Facebook, Carlos Mimenza afirmó que “ex gobernadores” estaban tras la organización de actos de violencia en el estado, a lo que su otrora amigo, el ex mandatario de Quintana Roo, Félix González Canto le respondió: “Estimado Carlos, me perdonas, pero estás equivocado. No sé de dónde sacas eso. Yo soy uno de esos gobernantes que dices, y yo respaldo las acciones del gobernador Carlos Joaquín contra la delincuencia”. “Yo soy quintanarroense, amo a mi estado, y todo lo que sea por el bien del estado seré el primero en apoyar. He sido amigo de tu familia desde que tengo memoria, mi madre toma café con tu madre, me da mucha tristeza que pienses así. Te reitero mi respeto y mi amistad”. La conversación de los dos personajes, en la red social, como novios que tronaron mal, se tornó áspera y altisonante, donde se incluyó la amenaza de Mimenza de denunciar de manera penal a cientos de funcionarios, entre ellos ex mandatarios.

Mauricio Góngora

Después vinieron una serie de denuncias mediáticas donde el empresario acusó persecución en su contra por parte de Félix González para después, en una conferencia de prensa, mostrar documentación que “comprobaría” el fraude hecho por el ex presidente municipal Mauricio Góngora y el ex secretario de Finanzas, Juan Pablo Guillermo, por 577 millones de pesos a las arcas del municipio de Solidaridad.

Ante la PGR, Carlos Mimenza presentó una lista de nombres de 15 funcionarios de Playa del Carmen, enumeración que encabezó el ex candidato a la gubernatura, Mauricio Góngora y Juan Pablo Guillermo. Sin embargo, nada hasta ese momento contra su ex amigo Félix González; empero, su estrategia se mantuvo en asegurar que, presentaría denuncias penales en su contra.

Pidió juicio político

Incluso, Carlos Mimenza acudió al Congreso local a entregar una solicitud de juicio político en contra de quien dirigirá la pasada administración estatal y varios funcionarios estatales y municipales de Playa del Carmen, pero no en contra de González Canto.

El soborno

La lista de nombres de las denuncias de Carlos Mimenza creció a 26, sin embargo, el nombre de Félix González Canto no se encuentra entre ellos. Peroooo apenas esta semana, el empresario mostró en redes sociales un video, en el que se aprecian fajos de billetes, de un “soborno” de 5 millones de pesos que, según Carlos Mimenza, el ex gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto le envió para “callarlo” y evitar que reviviera el caso aquel del 2004, de la muerte de la jovencita cozumeleña Mayra Ayuso, en el que se decía el entonces alcalde de Cozumel González Canto, dicennnn, tuvo “algo” que ver…¡sopas perico!

Con la maleta de dinero en mano, el empresario se lo quedó y en el video que circula en las redes, agradeció al ex gobernador -no Mouse Mickey-, que se lo haya mandado, pero, como todo un Robin Hood -jijijijijijiji-, dijo que lo donará a Casa Crisal, refugio de niñas que han tenido violencia sexual, recinto que claro, él patrocina.

Con la “donación”, Mimenza pretende evadir al fisco, eso está claro, peroooo, las autoridades judiciales, ¿pasaran por alto el delito en sí?, porque si recibió un “soborno” como él lo llamó, es porque acepta existió una extorción… ¡Abuelita tus chanclitas!

En el video, Mimenza Novelo, con el dinero de la extorsión en mano, aseguró que los 5 millones no lo detendrían…-no…pues… como parar… si ahí está lo mero bueno, jijijijji. “Yo no me voy a callar, yo no hago trato con asesinos”…en la mother, jajajajajaja.

“Tú (Félix) mataste a Mayra Ayuso y desapareciste el expediente, le diste órdenes a Fidel Villanueva para que desapareciera el expediente de Mayra Ayuso. Vamos a reabrir ese caso, eso fue en 2004, pero le vamos a exigir al fiscal, Miguel Pech Cen, para que vuelva a abrir o entregue la documentación que Fidel Villanueva cuando era subprocurador en Cozumel desapareció”.

Maestro de hipnotismo

Con esa amenaza, el empresario, que por cierto estudió hipnotismo, acudió a la Ciudad de México a presentar ante la PGR denuncias contra 10 personas, a los que acusa de encubrimiento y desaparición del expediente de la fallecida Mayra Ayuso, el nombre del ex mandatario Félix González, por supuesto, no está en esa lista…¡zacatito pa´l conejo!

Verdad u oportunidad

Dicen los enterados que el coraje de Mimenza inició con la pérdida de la gubernatura en la elección pasada, por parte de “Sus amigos”. Sin embargo, el empresario hipnotizador e inmobiliario, asegura nunca ha hecho negocios con el gobierno estatal ni con “sus amigos”….ni los volverá a hacer, jijijijiji….

Perooooo, desde ayer circula una larga lista de propiedades de Carlos Mimenza, son unos 58 predios, entre los que figuran bienes inmuebles de un muy importante valor y dimensión, como la ubicada en Av. Luis Donaldo Colosio entre Avenida Chiich y Avenida Laak, de 197 hectáreas; casa o departamento en la Décima Quinta Av. Entre Privada 14 Norte y Privada 16 Norte, de más de 98 m2 , en pleno corazón de Playa del Carmen. La lista que circula en redes sociales, da solo una pequeña idea de la fortuna que posee Carlos Mimenza, solo en esos bienes, todo, claro, dice el, adquirido con el sudor de su frente, igualito que los 5 millones de pesos que le entregaron, jijiijijji.

¿Candidato?

Carlos Mimenza asegura que él solito meterá a la cárcel a los corruptos y después de recibir un soborno de 5 millones de pesos, ahora va contra funcionarios de la actual administración, ¿será que quiere más millones?, no…como cree usted, no hay que ser mal pensados…jijijijijiji. No se necesita se hipnotizador como Mimenza Novelo para saber marear al respetable, diciendo las palabras claves que todo mundo quiere escuchar “terminar con la corrupción” “a la cárcel los corruptos”, pero ¿qué diferencia existe si también estas dispuesto a entrarle al “soborno”, aunque después se destine a los niños pobres?Naaaaaaa.

La contienda electoral del 2018 está en puerta y tampoco se requiere una bola de cristal para ver que Carlos Mimenza ya prepara “su colchón”, para desde ahí, enarbolando el estandarte de la justicia, subirse al carro, que antes ”sus amigos”, no lo dejaron. ¿Qué? ¿No?. Ya verá, espere un poquito. Tantán.

