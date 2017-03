Encarcelan a Flavino Ríos, ex gobernador interino de Veracruz

Acusado de encubrir a Duarte

José Luis Montañez

El ex gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos fue internado ayer domingo en el penal de Pacho Viejo.

La juez Alma Aleyda Sosa Jiménez ordenó su reclusión por un año, tras ser acusado de los delitos de tráfico de influencias, encubrimiento por favorecimiento y abuso de autoridad. El abogado de Ríos, Gerso Villegas, reconoció que la medida cautelar le fue aplicada a su cliente.

Entrevistado al salir del juzgado, consideró que su reclusión no es definitiva, ya que aún puede hacer uso de algunos medios de defensa. Informó que la audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo el próximo 18 de marzo.

La Fiscalía General de Veracruz solicitó a la juez otorgar a Ríos prisión preventiva durante un año, la duración máxima de esta medida cautelar.

“Momentáneamente ordenó la juez eso y el año de prisión es lo que pide la Fiscalía”, dijo Villegas. “Fueron las medidas cautelares, pero estamos en condiciones de llevar a cabo la defensa”.

Detención en Xalapa

Agentes de la Policía Ministerial detuvieron el domingo al ex gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, quien es acusado de encubrimiento, tráfico de influencias y abuso de autoridad.

El ex mandatario veracruzano fue arrestado al salir de su casa en el exclusivo fraccionamiento El Lago, en Xalapa.

El 12 de octubre de 2016, Ríos Alvarado sustituyó a Javier Duarte de Ochoa el día que éste solicitó licencia presuntamente para defenderse contra las acusaciones de corrupción que pesaban en su contra.

Es señalado de estar implicado en la ruta de escape de Duarte de Ochoa, acusado por desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.

Por la mañana, en entrevista telefónica, Ríos Alvarado aseguró que no se siente responsable, que no ha cometido ningún delito y que se defenderá en el juicio que se abra en su contra porque es inocente.

El ex gobernador se encuentra bajo interrogatorio en la Fiscalía General del Estado, confirmaron fuentes oficiales.

Aseguró que es inocente de los cargos que le imputa la Fiscalía de la entidad por haber facilitado un helicóptero al ex mandatario Javier Duarte, quien hoy está prófugo.

“Supuestamente fue por el préstamo de un helicóptero al ex gobernador (Duarte de Ochoa). Voy a demostrar que soy inocente, que no tengo responsabilidad de nada, tan es así que andaba yo solo, ando solo”, expresó.

Ríos confió en la aplicación de la justicia, y sostuvo que en su detención fueron respetadas todas sus garantías.

“Estoy tranquilo, como siempre he actuado, no he cometido ningún acto ilegal”, expresó.

El ex funcionario dijo desconocer el paradero de Duarte de Ochoa y declinó opinar sobre si es injusto que él haya sido detenido mientras su antecesor sigue prófugo.

“Ahí sí no sé nada, cada quien asume la responsabilidad de sus actos. Yo no tengo ninguna culpa de nada, así que no tengo ningún problema”, expresó.

Aseguró que los delitos que se le imputan no son graves y está en espera de que le otorguen la libertad bajo fianza.