“La subversión”, nuevo álbum de Federico Bonasso

La voz de Juguete Rabioso, se presentará este 7 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional

Asael Grande

El vocalista de la mítica banda Juguete Rabioso vuelve con un disco solista, “La subversión”, en la cual Federico Bonasso, quien ha incursionado en distintos medios como el cine y la literatura, trae una nueva producción discográfica junto con un show en vivo que lo acompaña: “el disco ya estaba grabado con unos estándares un poco caseros, lo cual a la vez le da una espontaneidad difícil de recuperar, pero creo que las ciento cincuenta rolas que tenía ‘La subversión’, sí se pueden encontrar unas diez o treinta que merecen ser grabadas con un poco más de dedicación, y ahora con este disco es la primera vez que yo muestro un trabajo en donde soy yo quien tiene el discurso, no lo comparto con Coco y Santiago que son mis correligionarios de Juguete Rabioso, y soy el culpable de este disco, en el que las guitarras están generadas desde un teclado, las baterías también, lo cual produce que con el instrumento real las tiene que limitar, no es la aproximación natural del instrumento, y eso genera, a mi modo de ver, una cuota de originalidad e interesante, ya la gente sabrá si fue o no afortunado el experimento”, dijo el compositor en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Su nuevo material “La subversión” consta de diez temas que tocan las obsesiones conocidas de este artista: el destierro y la prematura nostalgia de los hijos del exilio; el desencuentro, y la memoria. A su vez el espectáculo en vivo tiene una narrativa propia, que representa un viaje por los temas de principio a fin y que consta de un contenido visual muy protagónico. El disco y su primer sencillo, “Ansiedad”, están disponibles ya en plataformas: “arrancamos con ‘Ansiedad’, no sé por qué, porque yo estaba ansioso, lo que tenía que contar con ‘Ansiedad’ es una sensación tan difícil, porque es una canción sobre los celos, no los celos típicos machistas, del posesivo, al contrario, es un chavo que se enamora tan perdidamente de una chica que lo enloquece, que no la quiere perder, y ese terror hace que precipite el desenlace en su paranoia, entonces son unos celos muy sutiles”, agregó el músico, quien se presentará este 7 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional.

Respecto a su presentación en vivo, Federico Bonasso, además de vocalista de la legendaria banda mexicana de los 90, Juguete Rabioso, adelantó: “estaré acompañado de músicos excepcionales, pero yo quiero concentrarme más en la interpretación, que la música se sienta bien, es decir, no es un toquín, sino que hay canciones que van a ameritar la atención de la gente, la narrativa estará muy apoyada en los visuales del concierto, entonces será un experimento para mí”, finalizó el músico.