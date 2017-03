Paro de árbitros deja pérdidas millonarias

Aún no hay arreglo para reanudar partidos

Al no jugarse la jornada 10 de la Liga MX Clausura se tuvo una pérdida de más de 50 millones de pesos, que sería un valor promedio de todo lo que se gasta e invierte en una jornada del futbol mexicano, así lo dio a conocer Javier Salinas, experto en negocios deportivos y ex directivo de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Futbol.

“Es un costo promediado de todo lo que se gasta y se invierte en una jornada: publicidad en medios, gasto de aficionados, gasto de lo que cuesta abrir un estadio, gastos de comida”, indicó Salinas.

“Es una lista enorme de cosas que se dejan de gastar, que no se pueden recuperar. No solo es por espectadores, también es lo que se deja de anunciar en la televisión, medios digitales, en la prensa, lo que dejan de consumir los espectadores en los estadios, lo que se deja de consumir alrededor de los estadios, son una serie de factores que suman este dinero”.

Asimismo, el ex directivo de la Liga MX y de la Femexfut, afirmó que el dinero que no se obtuvo esta semana no afecta a la Liga MX, pues ellos no registran pérdidas.

“La liga no ingresa ningún dinero por jornada, la pérdida se da más por lo que se gasta en los partidos y lo que pasa por televisión”, finalizó. De momento se desconoce cuándo se jugará la jornada 10, pues la liga tiene que analizar posibles fechas.

Reunión de directivos

Ayer, directivos del futbol mexicano se reunieron en la sede de la FMF en Toluca para llegar a un acuerdo con la Asociación de Arbitraje y reanudar la actividad en el torneo Clausura.

Después de dos horas de reunión, se confirmó que no habrá conferencia de prensa para anunciar los avances de esta reunión, los representantes se retiraron uno a uno, sin dar declaraciones. A la cita no se presentó ningún árbitro, quienes mantienen su postura y piden que se den castigos ejemplares a los jugadores indisciplinados.